خبرنگاران زمینه ساز توسعه و پیشرفت جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی حیدری ظهر چهارشنبه در بزرگداشت روز خبرنگار و همایش بسیج رسانه اظهار داشت: رسانهها و مطبوعات باید بتوانند بدون طرف و پایبند به قانون و مقررات خاص خود عمل کنند چراکه آنها نقش موثری را در هدایت افکار جامعه ایفا میکنند.
وی در ادامه افزود: خبرنگاران افرادی زحمتکش و فداکاری هستند که با توجه به تعهدات شغل خبرنگاری با وجدان بیدار، چشم و زبان حق، حقایق حاکم بر جامعه را به درستی به تصویر میکشند.
مسئول سازمان بسیج رسانه در سپاه قمربنیهاشم (ع) چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: خبرنگاران انسان های صدیق و با انصاف هستند که سبب رشد و توسعه جامعه می شوند.
حیدری بیان کرد: خبرنگاران با وجود سختی و مشقت فراوان در کار خود برای ارتقا، تغییر و تحول و پیشبرد اهداف جامعه و نظام جمهوری اسلامی ایران کوتاهی نخواهند کرد.
نظر شما