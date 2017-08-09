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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۱۳

هفته سوم لیگ برتر فوتبال؛

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر نفت تهران/ کامیابی‌نیا تنها تغییر

ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر نفت تهران/ کامیابی‌نیا تنها تغییر

کادر فنی پرسپولیس برای دیدار با تیم فوتبال نفت تهران تنها تصمیم به تغییر هافبک دفاعی این تیم نسبت به بازی قبلی با تراکتورسازی تبریز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوشان پایتخت تصمیم دارد ترکیب تیمش را برای بازی فردا با نفت تهران تنها با یک تغییر به زمین بفرستد. مصدومیت محسن ربیع خواه باعث شد تا برانکو تصمیم به خروج نام این بازیکن از ترکیب تیمش بگیرد تا کمال کامیابی نیا تنها تغییر تیمش نسبت به بازی قبلی با تراکتورسازی تبریز باشد.

بنابراین علیرضا بیرانوند، انصاری، خلیل زاده، حسین ماهینی، محرمی، کامیابی نیا، محسن مسلمان، وحید امیری، احمدزاده، گادوین منشا و مهدی طارمی به احتمال فراوان در بازی با نفت تهران در ترکیب اصلی پرسپولیس قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و نفت تهران در هفته سوم رقابت های لیگ برتر ساعت ۲۰:۴۵ روز پنجشنبه در ورزشگاه تختی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4054818
مهدی مرتضویان

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