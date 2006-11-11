حزب الله و جنبش امل لبنان استعفای وزیران خود را تایید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد رعد" رئیس فراکسیون حزب الله در پارلمان خبر استعفای پنج وزیر شیعه این حزب و جنبش امل در کابینه لبنان را در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرد و گفت: استعفا دادیم زیرا جناح اکثریت بر خودمحوری در دولت پافشاری می کند و با این وضعیت ما نمی خواهیم صرفا اعضای الحاقی به اکثریت باشیم.

رعد که بعد از شکست رایزنی رهبران احزب و طیف های سیاسی لبنان در دستیابی به توافقی درباره مسئله تشکیل دولت وحدت ملی سخن می گفت، خاطرنشان کرد که این اقدام تلنگری برای جناح اکثریت محسوب می شود.

در همین حال، حزب الله و جنبش امل در بیانیه مشترکی نیز خبر استعفای وزیران خود در کابینه لبنان را تایید کردند.

به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، در بخشی از این بیانیه به اصرار برخی از نیروهای جناح اکثریت به وضع شروط و نتایج از پیش تعیین شده برای رایزنی های احزاب و طیف های سیاسی لبنان و مخالفت اصولی آنها با چارچوب مشارکت فعال در دولت وحدت ملی اشاره شده و آمده است: با اصرار بر حرکت جریان دموکراتیک در روند طبیعی آن استعفای وزیران خود در دولت کنونی را اعلام و برای طرف های شرکت کننده در این دولت خیر و خوبی را در راستای منافع لبنان آرزو می کنیم.

گفتنی است جنبش های امل، حزب الله و جریان آزاد ملی لبنان(به رهبری میشل عون) خواهان تشکیل دولت وحدت ملی برای برون رفت از بحران کنونی این کشور و مشارکت همگان در تصمیم گیری ها هستند، زیرا به گفته آنها دولت لبنان در ایفای وظایف خود در قبال کشور و مردم سهل انگاری کرده و ناتوان بوده است و نماینده همه مردم نیست.

از سوی دیگر، فراکسیون اکثریت در پارلمان لبنان موسوم به "نیروهای 14مارس" با حمایت آمریکا مخالفت خود با تغییر دولت کنونی لبنان را ابراز داشته و مسئله کوتاهی دولت سنیوره در ایفای وظایف خود را نادرست دانسته است.