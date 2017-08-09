به گزارش خبرنگار مهر، هاشم مظفری عصر چهارشنبه در نشست مدیران حوزه‌های اقتصادی و صنعتی استان اردبیل با معاون سفیر استرالیا افزود: علاوه بر این بیش از ۱۰۶ طرح نیز در حوزه های مختلف استان در قالب سی دی آماده ‌شده که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند در این حوزه‌هل مشارکت کنند.

وی با برشمردن مزیت های ایجاد شده برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در اردبیل تصریح کرد: ثبت شرکت برای اتباع خارجی بدون هیچ‌گونه مشکلی انجام‌ و برای سرمایه‌گذاران و بنگاه آن‌ها پروانه اقامت سه‌ساله صادر می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اردبیل اضافه کرد: همچنین برای سرمایه‌گذاران خارجی امکان تملک زمین به اسم آن‌ها، تضمین در قبال ثبت مالکیت، تضمین برای حفظ سرمایه و تبادلات بانکی و تأمین امنیت کامل و برخورداری از برخی معافیت‌های مالیاتی و گمرکی در نظر گرفته ‌شده است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری اردبیل نیز در این نشست به توانمندی‌های مختلف این استان در بخش‌های کشاورزی، گردشگری و صنعتی اشاره کرد و بیان داشت: طرح‌های توسعه‌ای در این سه بخش در حال اجرا است که با به ثمر رسیدن آن‌ها امکان صادرات به کشورهای مجاور فراهم خواهد شد.

ارژنگ عزیزی متذکر شد: ما از توسعه روابط با کشورهای مختلف استقبال می‌کنیم و اعتقاد داریم اردبیل می‌تواند بارانداز صادرات برای کشورهای آسیایی میانه، حوزه قفقاز و روسیه باشد.