مرز حوزه آبخیز در توسعه صنایع گلستان لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب قزلسفلو بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان، اظهار کرد: در استان گلستان صنایع باید بر اساس میزان آب موجود در منطقه توسعه یابند.
وی افزود: برای ایجاد و توسعه بخشی از صنایع در سایر استانها اجازه برنامه ریزی داده نشد اما استان گلستان این مجوز را دریافت کرده است.
تقسیم بندی مرز حوزه آبخیز گلستان به ۶ منطقه
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان خاطرنشان کرد: توسعه و برنامه ریزی صنایع در گلستان باید با توجه به مرز حوزه آبخیز و مرز سیاسی شهرستانها مدیریت شود.
قزلسفلو تصریح کرد: در حوزه آبخیز بستر آب را محوریت قرار میدهند و ما باید بدانیم چه مقدار آب در اختیار داریم تا برنامههای توسعه پایدار تحقق پیدا کند.
وی یادآور شد: مرز حوزه آبخیز در استان گلستان را به ۶ منطقه تقسیم بندی کردیم تا برنامه ریزیها برای توسعه صنایع با توجه به آن انجام شود.
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