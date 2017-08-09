مرز حوزه آبخیز در توسعه صنایع گلستان لحاظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب قزلسفلو بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان، اظهار کرد: در استان گلستان صنایع باید بر اساس میزان آب موجود در منطقه توسعه یابند.

وی افزود: برای ایجاد و توسعه بخشی از صنایع در سایر استان‌ها اجازه برنامه ریزی داده نشد اما استان گلستان این مجوز را دریافت کرده است.

تقسیم بندی مرز حوزه آبخیز گلستان به ۶ منطقه

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان خاطرنشان کرد: توسعه و برنامه ریزی صنایع در گلستان باید با توجه به مرز حوزه آبخیز و مرز سیاسی شهرستان‌ها مدیریت شود.

قزلسفلو تصریح کرد: در حوزه آبخیز بستر آب را محوریت قرار می‌دهند و ما باید بدانیم چه مقدار آب در اختیار داریم تا برنامه‌های توسعه پایدار تحقق پیدا کند.

وی یادآور شد: مرز حوزه آبخیز در استان گلستان را به ۶ منطقه تقسیم بندی کردیم تا برنامه ریزی‌ها برای توسعه صنایع با توجه به آن انجام شود.