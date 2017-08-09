کولاکوویچ: بی صبرانه منتظر صعود هستیم/ میرزاجانپور خوب نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایگور کولاکوویچ در نشست خبری پیش از آغاز مسابقات انتخابی قهرمانی جهان ابتدا روز خبرنگار را به اهالی رسانه تبریک گفت و سپس درباره رقابت های پیش رو اظهار داشت: برای همه تیم های شرکت کننده در این مسابقات احترام قائل هستیم اما بی صبرانه منتظریم که سال آینده در مسابقات قهرمانی ۲۰۱۸ جهان در ایتالیا و بلغارستان شرکت کنیم.

وی درباره کنار گذاشتن مجتبی میرزاجانپور از فهرست نفرات تیم ملی ایران برای مسابقات انتخابی جهان گفت: یک مربی همیشه باید تصمیم بگیرد که از چه بازیکنانی استفاده کند و چه کسانی را کنار بگذارد. میرزاجانپور در تمرینات گاهی اوقات خوب تمرین می کرد اما برخی مواقع نه. مطمئن هستم ۱۴ بازیکنی که در ترکیب تیم ملی باقی مانده اند بالاترین حد توان خود را در تمرینات و مسابقات می گذارند.

رقابت های انتخابی مسابقات قهرمانی ۲۰۱۸ جهان از ۱۹ تا ۲۳ در سالن حسین رضازاده اردبیل برگزار می شود.

تیم های ایران، کره جنوبی، چین، قطر و قزاقستان در این رقابت ها به مصاف هم می روند و در نهایت دو تیم برتر راهی رقابت های قهرمانی جهان که سال آینده به میزبانی ایتالیا و بلغارستان برگزار می شود، راه پیدا خواهد کرد.