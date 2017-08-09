انتقال پادگان ارتش به خارج از شهر اردبیل ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم چشک بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک با اصحاب رسانه تصریح کرد: تیپ ۴۰ جزو استان و شهرستان اردبیل است و در وضعیت فعلی پادگان تقریبا در مرکز شهر واقع شده است.

وی افزود: این در حالی است که فعالیت های نظامی عموما در میادین بیرون از شهر است و ما با استقرار در سراب تمرینات را پیاده می کنیم.

فرمانده تیپ ۴۰ متحرک هجومی اردبیل متذکر شد: زمین مناسبی به منظور ساخت پادگان اختصاص یافته و حتی سردرب آن احداث شده اما ابنیه لازم برای انتقال کامل پادگان احداث نشده و امید می رود در برنامه ششم توسعه ساخت و سازهای مطلوب انجام شود.

چشک همچنین با تاکید به اقتدار تیپ ۴۰ متحرک هجومی اضافه کرد: اخیرا تغییراتی در ساختار ارتش ایجاد شده و یگان های پیاده به یگان های متحرک هجومی تغییر یافته اند که در زمان مشاهده تهدید سریعا وارد عمل شوند.

وی افزود: ساختار فعلی پاسخگوی تهدیدات است و تیپ ۴۰ نیز یکی از تیپ های فعال و همیشه آماده ارتش محسوب می شود.

فرمانده تیپ ۴۰ متحرک هجومی اردبیل همچنین به آموزش های عقیدتی در کنار آموزش های نظامی اشاره و تصریح کرد: وجه تمایز ارتش ایران با سایر ارتش ها نیز اعتقادات آن است.

وی با اشاره به برگزاری منظم و هفتگی کلاس های قرآن تصریح کرد: آموزش عقیدتی ارتش به جد مورد تاکید است و در خود استان اردبیل برنامه های قابل توجهی در این خصوص اجرا می شود.