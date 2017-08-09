انعکاس خدمات دولتی و شهرداری ها مدیون فعالیت رسانه هاست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهزادپور شهردار و علی کاظمی رئیس شورای اسلامی شهر محمدیه به همراه رشیدی مدیر روابط عمومی شهرداری محمدیه به مناسبت روز خبرنگار روز چهارشنبه باحضور در دفتر خبرگزاری مهر استان قزوین از فعالیت خبرنگاران این رسانه تقدیر کردند.

حسین بهزادپور شهردار قزوین در این بازدید گفت: بدون شک فعالیتهای شهرداری در معرض دید و قضاوت همه شهروندان قرار دارد اما در اطلاع رسانی به مردم به کمک همه رسانه ها نیازمندیم تا خدمات انجام شده بدرستی منعکس شود.

وی افزود: رسالت خبرنگاران بسیار سنگین است و حق الزحمه و یا حقوقی که دریافت می کنند به هیچ وجه جبران خدمات آنها را نمی کند و باید به نوعی مورد حمایت دولت و سایر دستگاهها قرار گیرند.

شهردار محمدیه یادآورشد: در سال گذشته خوشبختانه خبرگزاری مهر یکی از رسانه های بسیار خوب و فعالی بود که در انعکاس خبرهای این حوزه مطلوب عمل کرد و جا دارد از این خدمات تشکر کنیم.

وی اضافه کرد: تجربه ارزشمند همکاران شما در خبرگزاری مهر در کنار عزت نفس و تواضع و اخلاق حرفه ای و کار تخصصی موجب شده تا این رسانه با دیگر رسانه ها تفاوت فاحشی داشته باشد و این موضوع در نوع کار شما دیده می شود.

وی بیان کرد: بسیار خوشحالیم که رسانه شما در مسیر منافع استانی و مردم قلم می زند و تاکنون هیچ حاشیه و مشکلی از سوی شما ایجاد نشده و به اصل خبر و رویدادها پرداخته اید و انتقادهای رسانه نیز منطقی و اصولی بوده و قابل استفاده است.

در ادامه علی کاظمی رئیس شورای اسلامی شهر محمدیه هم با تبریک روز خبرنگار اظهارداشت: با اتکا به رسانه های قابل اعتمادی چون خبرگزاری مهر می توانیم بخوبی مردم را در جریان کارهای انجام شده و حتی مشکلات قرار دهیم و به جلب اعتماد عمومی کمک کنیم.

وی خواستار تداوم همکاری شهرداری و شورای محمدیه با خبرگزاری مهر در سال جاری شد.