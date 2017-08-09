به گزارش خبرنگار مهر، مسعود فردوسی ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه اظهار داشت: نظام سلامت کشور در حال پوست اندازی است و خدمات این نظام مثل سابق نیست.

وی با اشاره به اینکه مردم از حوزه سلامت توقعات و انتظارات جدیدی دارند، ادامه داد: سیاست های ابلاغی در زمینه سلامت یک بحث جدید است که به اندازه کافی و لازم به آن پرداخته نشده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: امروز پرداختن به مباحث اقتصادی در حوزه سلامت بیش از هر زمان دیگری لازم و ضروری است و شاهد چالش‌های جدی در حوزه اقتصاد سلامت هستیم.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت مغفول مانده است که جای کار بسیاری دارد، ادامه داد: سلامت دامنه وسیعی دارد و جای کار بسیار هست و باید دانست که چگونه پاسخگوی توقع مردم باشیم.

فردوسی با اشاره به اینکه کارگاهی داشتیم که در آن به این موضوع پرداخت شد که چگونه اخبار بد را انتشار دهیم که هشدار دهنده باشد و جامعه نا امید نشود و اطلاع رسانی و چگونگی انتشار آن شاید سخت ترین کار یک خبرنگار باشد، افزود: برگزاری دومین دوره پودمانی خبرنگار سلامت اقدامی است که توانسته جامعه سلامت و رسانه را به هم نزدیک سازد.

وی گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید به‌ صورت جدی‌تر، پیگیری و اجرا شود که یکی از آن‌ها طب سنتی و اسلامی است و اخیراً نیز حاشیه‌هایی برای آن به وجود آمده که لازم است تا طب سنتی و طب مدرن در تعامل با یکدیگر فعالیت کنند.

عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تأکید بر اهمیت فعالیت در بخش سلامت گفت: برخی از تحولات جدیدی که در عرصه اجتماعی رخ می‌دهد تأثیر زیادی روی سلامت و روان مردم داشته است.

وی از ارسال نامه به شهردار احتمالی اصفهان خبر داد و عنوان داشت: برای شهردار آینده شهر اصفهان نامه‌ای ارسال خواهیم کرد و به او اعلام می‌کنیم که هر کاری می‌خواهد در شهر انجام دهد روی سلامت مردم به‌ صورت مستقیم اثر مثبت و یا منفی دارد و باید در این خصوص توجه جدی کند؛ دانشگاه علوم پزشکی وظیفه خود می‌داند در کنار سایر دستگاه‌ها برای سلامت و بهداشت مردم تلاش کند.