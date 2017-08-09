به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح حوض های خشک تعمییرات کشتی و سکوهای گاز و نفت در بندرعباس در جمع خبرنگاران با اشاره به تکمیل و بهره برداری این حوض‌های خشک پس از سال‌ها، اظهار کرد: شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفتکش ایران به عنوان دو شرکت بزرگ و خصوصی دارای کشتی‌های سنگین از نزدیک طرح را دیدند و ایزوایکو نیز آماده خدمت و کار در این طرح است که شرکت عظیم گسترش به عنوان مجموعه تابعه ایزوایکو مسئولیت این حوض‌های خشک را بر عهده دارد.

وی با اشاره به مشکلات فراروی صنایع دریایی در دوران تحریم، افزود: توافقات همکاری با شرکت‌های کشتی سازی در دوران تحریم دچار تأخیر شد و مشتریان تعمیرات و ساخت کشتی‌های خود را به خارج از کشور می برند اما امروز با توجه به سیاست‌ها و تأکیدات مقام معظم رهبری، توجه دولت و مجلس شورای اسلامی به صنایع دریایی از تمام ظرفیت داخل استفاده می‌کنیم و تلاش خواهد شد به بهترین وجه رضایت مشتری جلب شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه یکی از دکل‌های حفاری حدود یک ماه است وارد حوضچه شماره یک طرح شده و تعمیراتش آغاز شده است، افزود: یک کشتی نیز در ورودی حوضچه شماره دو آماده است که پس از آبگیری حوضچه ظرف دو سه روز آینده وارد تعمیرات اساسی خواهد شد.

مهندس نعمت زاده با تأکید بر رقابت پذیری و استفاده حداکثری از امکانات موجود، گفت: این طرح با تعمیرات آغاز شد و قطعاً باید به سمت ساخت کشتی نیز در آینده‌ای نزدیک برود که این پتانسیل را نیز دارد.

وی استفاده از تمامی امکانت صنعتی و خدماتی را در کنار هم برای پیشبرد طرح ضروری دانست و عنوان کرد: حدود یک ماه پیش شرکت مشترکی توسط ایدرو، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفتکش ایران راه اندازی شد که شاید یک شرکت تعمیرات یا کشتی سازی بین المللی نیز به این جمع اضافه شود.