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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۰۱

پارک بانوان آباده افتتاح شد

پارک بانوان آباده افتتاح شد

آباده -دومین پارک بانوان استان فارس امروز در آباده افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، دومین پارک بانوان استان و نخستین پارک ویژه بانوان شمال فارس امروز چهارشنبه  به دست مادر شهید حمیدرضا قاسم پور (اولین شهید مدافع حرم شمال فارس) و با حضور معاون عمرانی استانداری فارس ، امام جمعه شهرستان آباده ، فرماندار و سایر رؤسای ادارات افتتاح و به بهره برداری قرار گرفت.

این پارک که همزمان با روز درختکاری در سال گذشته کلنگ زنی شد، با هزینه بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان در زمینی به مساحت چهار هکتار توسط شهرداری آباده به بهره برداری رسید.

این پارک شامل والیبال ساحلی، بدمینتون،دوچرخه سواری، فضاهای تفریحی ،وسایل ورزشی و.... است.

کد مطلب 4054904

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