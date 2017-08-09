صنایع دریایی داخلی نیازمند حمایت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح حوض های خشک کشتی سازی و تعمیرات کشتی در بندرعباس بیان داشت: استحقاق بیش از این را داریم، وقتی شنیدم که شناور و جکاپ را می خواهند به کشور همسایه ببرند ناراحت شدم. مگر چه کم داریم که نتوانیم تعمیرات را در داخل کشور انجام دهیم.

وی با بیان اینکه سالانه ۸۰۰ هزار فارغ التحصیل در کشور داریم، عنوان کرد: ۱۰ میلیون تحصیل کرده در کشور داریم، هیچ چیزی از کشورهای همسایه و حتی اروپا و آمریکا کم نداریم و باید بخواهیم و با تلاش و اتکا به دانش و فارغ التحصیلان داخلی به هر آن چه اراده کنیم خواهیم رسید.

نعمت زاده اظهارداشت: انشالله امیدواریم که کشتی سازی فراساحل به کلاس بین المللی تبدیل شود و در درجه های بالا فعالیت کند. اگر قراردادی امضا شود و قبل از پایان قرارداد شناور را تحویل دهید این اعتبار است.

به گفته وی، تقاضا دارم به قول و قرارهایمان متعهد باشیم حتی اگر شب هم نخوابیدیم ولی به تعهدمان عمل کنیم. باید به تولیدات داخلی اعتماد کرد. این مملکت مال خودمان است، پس با ارائه سفارشات به صنایع داخلی به اشتغال و افزایش تولید کمک کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر امروز صنعت کشور آلمان زبانزده دنیا است و در رتبه های نخست قرار دارد به دلیل حمایت از توان داخلی و پشتکار شبانه روزی است، باید از صنایع قطع سازی داخلی حمایت همه جانبه کرد.

به گفته نعمت زاده، متخصصان داخلی امروز توان ساخت کشتی، انواع رادارها و زیرسطحی ها را دارند. باید به صنایع داخلی اتکا کرد.

نعمت زاده با اشاره به ورود دکل جک آپ (Jackup rig) که گونه‌ای از سکوهای حفاری قابل حمل است به یکی از حوضچه‌های طرح، گفت: امیدواریم که با حمایت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت ملی نفتکش ایران دیگر قرارداد تعمیر کشتی با کشورهای خارجی بسته نشود و ظرفیت‌های داخلی مورد استفاده قرار بگیرد.