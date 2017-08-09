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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۲۲

تشکیل جلسه اضطراری دولت ترکیه درباره سوریه

تشکیل جلسه اضطراری دولت ترکیه درباره سوریه

رسانه های ترکیه از تشکیل جلسه اضطراری دولت این کشور درباره بررسی اوضاع امنیتی سوریه و روند مبارزه با تروریسم در این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، مقام های ارشد ترکیه از جمله نخست وزیر، وزیر خارجه، وزیر بازرگانی، سخنگوی دولت، رئیس فرماندهی ارتش و رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور امروز با تشکیل جلسه ای اضطراری به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مربوط سوریه تشکیل جلسه امنیتی دادند.

به گفته رسانه های ترکیه در پایان این جلسه هیچ بیانیه ای صادر نشده و تنها گفته می شود دستور کار جلسه در خصوص تمرکز بر مبارزه علیه تروریسم و پیشرفت های حاصل شده در سوریه بوده است.

گفتنی است ارتش ترکیه به تازگی اقدام به ساخت یک پایگاه نظامی متعلق به ارتش این کشور در نزدیکی مرز با سوریه و شهر مرزی اعزاز نموده که از آن در عملیات موسوم به سپر فرات استفاده می شود.

کد مطلب 4054917

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