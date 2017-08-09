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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۲۲

استاندار هرمزگان:

گام های بلندی در صنایع دریایی برداشته ایم

گام های بلندی در صنایع دریایی برداشته ایم

بندرعباس - استاندار هرمزگان گفت: گام های بلندی در صنایع دریایی برداشته ایم. باید از حالت سنتی در تجارت خارج شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری در آئین افتتاح حوض خشک تعمیرات کشتی در بندرعباس بیان داشت: طی چهار سال اخیر تلاش های شبانه روزی و مجدانه ای در صنعت کشتی سازی در در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در بندرعباس انجام شد و امروز در صنایع دریایی گام های بلندی برداشته ایم.

جادری با قدردانی از زحمات مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، عنوان کرد: مهندس نعمت زاده تعصب فراوانی نسبت به تولید ملی داشته و انسان غیوری نسبت به کشور و صنعت است.

وی ادامه داد: اینکه امروز مهندس نعمت زاده به عنوان پدر صنعت، پتروشیمی و صنایع دریایی ایران معروف است به دلیل تلاش های شبانه روزی بوده و ایشان همواره در کنار تولیدکنندگان بوده است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه کشور ما غنی است و منابع بسیاری دارد، اظهار داشت: حلقه مفقوده ای میان صنعت و دانشگاه وجود دارد که باید این حلقه وصل و تقویت شود.

جادری بیان داشت: نیاز است از حالت سنتی در تجارت، تولیدات و فروش مواد معدنی خارج شویم به سمت تکنولوژی و فناوری های جدید برویم.

وی گفت: طی چهار سال اخیر تلاش های شبانه روزی و مجدانه ای در صنعت کشتی سازی در در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در بندرعباس انجام شد و امروز در صنایع دریایی گام های بلندی برداشته ایم.

کد مطلب 4054920

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