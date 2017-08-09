گام های بلندی در صنایع دریایی برداشته ایم

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری در آئین افتتاح حوض خشک تعمیرات کشتی در بندرعباس بیان داشت: طی چهار سال اخیر تلاش های شبانه روزی و مجدانه ای در صنعت کشتی سازی در در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در بندرعباس انجام شد و امروز در صنایع دریایی گام های بلندی برداشته ایم.

جادری با قدردانی از زحمات مهندس محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، عنوان کرد: مهندس نعمت زاده تعصب فراوانی نسبت به تولید ملی داشته و انسان غیوری نسبت به کشور و صنعت است.

وی ادامه داد: اینکه امروز مهندس نعمت زاده به عنوان پدر صنعت، پتروشیمی و صنایع دریایی ایران معروف است به دلیل تلاش های شبانه روزی بوده و ایشان همواره در کنار تولیدکنندگان بوده است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه کشور ما غنی است و منابع بسیاری دارد، اظهار داشت: حلقه مفقوده ای میان صنعت و دانشگاه وجود دارد که باید این حلقه وصل و تقویت شود.

جادری بیان داشت: نیاز است از حالت سنتی در تجارت، تولیدات و فروش مواد معدنی خارج شویم به سمت تکنولوژی و فناوری های جدید برویم.

وی گفت: طی چهار سال اخیر تلاش های شبانه روزی و مجدانه ای در صنعت کشتی سازی در در مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران در بندرعباس انجام شد و امروز در صنایع دریایی گام های بلندی برداشته ایم.