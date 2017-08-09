به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری اعلام کردند: جنگنده های روسی مواضع داعش را در حومه حماه هدف قرار دادند.

این منابع بیان کردند: جنگنده های روسی مواضع داعش را در روستاهای قلیب الثور، ابوحنایا، الحردانه، الدکیله، جنی العلباوی و صلبا در عقیربات در حومه شرقی حماه هدف قرار دادند.

به گفته این منابع؛ در این حملات سه خودرو تروریستها منهدم شد و شماری از داعشی ها که در حال حرکت به سوی روستای الدکیله بودند به هلاکت رسیدند.

در همین حال در عملیات ارتش سوریه ضد مواضع داعش در شرق این کشور ۱۹ تکفیری به هلاکت رسیدند.

از سوی دیگر در جریان دفع یورش داعش به مواضع ارتش سوریه در حومه شرقی حمص بیش از ۸۰ تروریست کشته و زخمی شدند.

منابع سوری از فرار داعشی ها زیر حملات سنگین توپخانه ای و برجای گذاشتن اجساد کشته شدگان و مهماتشان و برخی از خودروهایشان خبر دادند.