  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۵۱

اخبار امنیتی سوریه؛

حمله هوایی جنگنده‌های روسی به مواضع تکفیری‌ها/ فرار داعشی ها

حمله هوایی جنگنده‌های روسی به مواضع تکفیری‌ها/ فرار داعشی ها

کشته و زخمی شدن بیش از ۸۰ داعشی در عملیات ارتش سوریه در حومه حمص و حملات هوایی روسها به مواضع تکفیری ها در حومه حماه از مهمترین اخبار امنیتی این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری اعلام کردند: جنگنده های روسی مواضع داعش را در حومه حماه هدف قرار دادند.

این منابع بیان کردند: جنگنده های روسی مواضع داعش را در روستاهای قلیب الثور، ابوحنایا، الحردانه، الدکیله، جنی العلباوی و صلبا در عقیربات در حومه شرقی حماه هدف قرار دادند.

به گفته این منابع؛ در این حملات سه خودرو تروریستها منهدم شد و شماری از داعشی ها که در حال حرکت به سوی روستای الدکیله بودند به هلاکت رسیدند.

در همین حال در عملیات ارتش سوریه ضد مواضع داعش در شرق این کشور ۱۹ تکفیری به هلاکت رسیدند.

از سوی دیگر در جریان دفع یورش داعش به مواضع ارتش سوریه در حومه شرقی حمص بیش از ۸۰ تروریست کشته و زخمی شدند.

منابع سوری از فرار داعشی ها زیر حملات سنگین توپخانه ای و برجای گذاشتن اجساد کشته شدگان و مهماتشان و برخی از خودروهایشان خبر دادند.

کد مطلب 4054939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها