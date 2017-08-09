افزایش پروازها به تهران ازفرودگاه یاسوج/تکمیل تطویل باندتاشهریور

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: توجه مدیرعامل شرکت فرودگاه ها به استان خوب است و موضوع تطویل باند که از جمله خواسته های اصلی استان بود که اجرایی و عملیاتی نمی شد که اکنون با همکاری های انجام شده اجرایی می شود.

استاندار بیان داشت: در حال حاضر در مراحل پایانی کار تطویل باند قرار داریم.

خادمی گفت: امید است با تکمیل پروژه که قرار شد تا اواخر شهریور به نتیجه برسد، بتوانیم پرواز تهران را از یک پرواز به دو پرواز در روز افزایش دهیم.

وی افزود: تلاش می شود بتوانیم پروازی در عصر داشته باشیم که بتواند بخشی از نیاز ها را برطرف کند.

استاندار تصریح کرد: در صورتی که از نظر بازرگانی جواب بدهد، پروازهای مشهد و چند نقطه دیگر نیز عملیاتی می شود.

وی افزود: در این حوزه نمی توان نظر قطعی داد و باید نظر ایرلاین ها و ظرفیت مسافری بررسی شود، اما افزایش پروازهای تهران به دو پرواز لازم و امکان پذیر است.