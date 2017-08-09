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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۵۹

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خبر داد:

افزایش پروازها به تهران ازفرودگاه یاسوج/تکمیل تطویل باندتاشهریور

افزایش پروازها به تهران ازفرودگاه یاسوج/تکمیل تطویل باندتاشهریور

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت:با تحقق تایپ های متوسط در فرودگاه یاسوج، تعداد پرواز های این فرودگاه به دو پرواز در روز افزایش پیدا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: توجه مدیرعامل شرکت فرودگاه ها به استان خوب است و موضوع تطویل باند که از جمله خواسته های اصلی استان بود که اجرایی و عملیاتی نمی شد که اکنون با همکاری های انجام شده اجرایی می شود.

استاندار بیان داشت: در حال حاضر در مراحل پایانی کار تطویل باند قرار داریم.

خادمی گفت: امید است با تکمیل پروژه که قرار شد تا اواخر شهریور به نتیجه برسد،  بتوانیم پرواز تهران را از یک پرواز به دو پرواز  در روز افزایش دهیم.

وی افزود: تلاش می شود بتوانیم پروازی در عصر داشته باشیم که بتواند بخشی از نیاز ها را برطرف کند.

استاندار تصریح کرد: در صورتی که از  نظر بازرگانی جواب بدهد، پروازهای مشهد و چند نقطه دیگر نیز عملیاتی می شود.

وی افزود: در این حوزه نمی توان نظر قطعی داد  و باید نظر ایرلاین ها و ظرفیت مسافری بررسی شود، اما افزایش پروازهای تهران به دو پرواز لازم و امکان پذیر است.

کد مطلب 4054947

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