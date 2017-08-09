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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۲۰:۳۶

تاکید حشد شعبی بر مشارکت در عملیات آزاد سازی تلعفر

تاکید حشد شعبی بر مشارکت در عملیات آزاد سازی تلعفر

سخنگوی نیروهای حشد شعبی عراق بر مشارکت این نیروها در عملیات آزاد سازی تلعفر در کنار ارتش تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «احمد الاسدی» سخنگوی رسمی حشد شعبی در سخنان امروز(چهارشنبه) خود تاکید کرد: نیروهای حشد شعبی در عملیات آزاد سازی تلعفر در کنار ارتش عراق و نیروهای پلیس فدرال و مبارزه با تروریسم و واکنش سریع مشارکت خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: محورهای عملیات مذکور میان این نیروها مشترک خواهد بود.حیدر العبادی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح به صورت مستقیم به فرماندهی عملیات مشترک دستورات لازم را در خصوص نیروهایی که در این عملیات شرکت خواهند کرد داده است و این نیروها خود را برای عملیات آماده می کنند.

الاسدی تاکید کرد: نهادهای رسانه ای بین المللی تلاش می کنند تصویری نادرست از حشد شعبی از طریق توهین به این نیروها ارائه دهند و تمام هدف آنها تضعیف حشد شعبی است. این نیروها بخش مهمی از نیروهای مسلح را تشکیل می دهند.

در حالیکه اخیرا مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق تاکید کرده بود آزادسازی تلعفر برعهده ارتش عراق است و ما مشکلی با حشد شعبی نداریم اما قطعا اجازه نخواهیم داد این نیروها وارد اراضی کردستان شوند حیدر العبادی بر مشارکت این نیروها در عملیات مذکور تاکید کرده بود.

کد مطلب 4054950
فاطمه صالحی

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