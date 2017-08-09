حضور پر رنگ تر طلاب حوزه علمیه آبادان به موضوع اربعین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید فخرالدین رضوی پور عصر امروز در نخستین جلسه ستاد اربعین شهرستان آبادان که در محل سالن الغدیر فرمانداری این شهر برگزار شد، گفت: موضوع اربعین هر ساله به طور جدی پیگیری می شود و در آینده ای نزدیک شاهد سفر چند ده میلیونی زائران اباعبدالله خواهیم بود.



وی با تاکید بر لزوم هماهنگی میان اعضای ستاد اربعین افزود: متاسفانه به رغم زحمات بسیاری که در این باره کشیده شد اما سال گذشته باز هم شاهد ناهماهنگی های فراوانی بودیم، به رغم دستور فرمانداری باز هم کارهایی به شکل خودسرانه انجام می شد که سبب اختلال در ارائه برخی خدمات شده بود.



رضوی پور، کارکرد در قالب ستادی با تعریف کاری هر کمیته را یادآور شد و گفت: اعمال سلیقه در انجام کارها ناهماهنگی ها را بیشتر و خدمات سانی به زائران را با اختلال مواجه می کند.



رئیس اداره تبلیغات اسلامی آبادان تصریح کرد: فلسفه اربعین فرهنگی است که باید در این باره تلاشهای گسترده و بیشتری انجام شود، از این رو حضور پر رنگ تر طلاب حوزه علیمه به بحث اربعین امری ضروریست.



رضوی پور یادآور شد: نمازهای جماعت در ایام اربعین باید به شکل جدی تر و پر رنگ تری برگزار شود ضمن آنکه بسته های فرهنگی نیز در این زمینه تهیه و در میان زائران توزیع شود.



وی گفت: دو کانکس برای هماهنگی و اقدام در جهت امور فرهنگی خاص ایام اربعین نیاز داریم ضمن آنکه در زمینه ساخت مواکب ثابت نیز باید اقدام شود، با برپایی چادر و سوله نمی شود خدمات منحصر به فرد و مطلوبی را ارائه کرد.



رضوی پور افزود: باید مجوزهای لازم برای ساخت مواکب ثابت در زمین هایی که در اختیار موکب داران گذاشته می شود، ارائه شود.



به گفته وی، افزایش سرویس های بهداشتی و رفع مشکل تردد اعضای موکب ها به رغم داشتن کارت شناسایی بایستی به شکل مناسب و درستی دنبال و انجام شود.