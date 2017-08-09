قلم های خبرنگاران باید در راستای امیدآفرینی به مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه طی مراسمی در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان از خبرنگاران بناب تجلیل شد.

فرماندار بناب در این آیین خبرنگاران را پل ارتباطی مردم و مسئولان ذکر کرد و بر تداوم این همکاری در جهت بهبود امور تأکید کرد.

ولی الله فرج اللهی با اشاره به وظیفه خطیر خبرنگاران اظهار کرد: قلم های خبرنگاران باید بیشتر در راستای امید آفرینی به مردم بوده و خبرهای تنظیمی در جهت امید آفرینی به مردم و جامعه باشد.

وی همچنین با تأکید بر انتشار درست و بی طرفانه اخبار و رویدادهای شهرستان تصریح کرد: انتقاد سازنده در روند امور جاری و کمک به اصلاح جامعه همیشه تأثیرگذار است ولی نباید انتقاد را با تخریب یکی دانست و خبرنگاران سعی کنند در انعکاس واقعی اخبار قدم بردارند.

نایب رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب در ادامه با تأکید بر رعایت اخلاق رسانه ای که آن را از مهم ترین نقاط تلاقی در حوزه ارتباط جمعی مطرح کرد؛ گفت: اخلاق رسانه ای باید منطبق با ارزش ها باشد و خبرنگار باید حق مداری و عدالت خواهی و مردم داری را جزو برنامه های خود قرار دهند.

تأکید بر ضرورت انتقال و انعکاس واقعی اخبار جامعه

بنابر این گزارش، در این آیین رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بناب نیز ضمن گرامیداشت روز خبرنگار گفت: خبرنگاران شهرستان همواره در راستای انعکاس مسائل و مشکلات شهرستان تلاش های زیادی انجام می دهند و بدون اینکه کوچک ترین توقعی داشته باشند به انعکاس مسائل و مشکلات می پردازند.

حبیب صدقی با تأکید بر ضرورت انتقال و انعکاس واقعی اخبار جامعه توسط خبرنگاران از آن ها خواست در انجام رسال خطیر خبرنگاری از هرگونه سیاه نمایی و بزرگ نمایی مشکلات پرهیز کنند.

این گزارش حاکی است، در این نشست رئیس شورای فرهنگ عمومی و امام جمعه شهرستان بناب نیز ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و تلاش های خبرنگاران شهرستان با اهدای لوح سپاس از خبرنگاران این شهرستان تجلیل کرد.