به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر اقتصاد ترکیه با انتقاد از اقدام روسیه در خصوص ادامه وضع محدودیت ها در خصوص واردات برخی از محصولات کشاورزی ترکیه به این کشور گفت که آنکارا باید در صورت ادامه این وضعیت، اقدام تلافی جویانه انجام دهد.

«زیبکچی» با بیان اینکه دولت ترکیه در حال تحمل فشارهای سنگین از سوی صادرکنندگان محصولات کشاورزی این کشور است، ادامه وضع محدودیت های اعمال شده از سوی مسکو در خصوص واردات محصولات کشاورزی از ترکیه را دلیل تحمیل این فشارها دانست.

وی گفت: از آنجاکه ما دیگر توان تحمل (این وضع) را نداریم، مجبور به انجام اقدامات تلافی جویانه خواهیم شد.

زیبکچی همچنین ابراز امیدواری کرد که مقام های مسکو و آنکارا در نشست مشترک مسئولان دو کشور که قرار است طی روزهای ۱۷ الی ۱۹ آگوست در ازمیر انجام شود، در این خصوص با یکدیگر مذاکره کنند.

این مقام ترکیه در ادامه سخنان خود افزود: ما نمی خواهیم صادرات گوجه فرنگی، دیگر سیفی جات و گوشت و شیر را ممنوع کنیم. برای برخی محصولات، می بایست تعرفه های گمرکی بنا به برخی دلایل افزایش یابد و ما متوجه این مساله هستیم. اما نیازمند یافتن یک راه حل هستیم.