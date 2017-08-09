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۱۸ مرداد ۱۳۹۶، ۲۳:۵۲

داعش پیام ویدئویی جدید ضد ایرانی منتشر کرد

داعش پیام ویدئویی جدید ضد ایرانی منتشر کرد

گروه تروریستی تکفیری داعش با انتشار یک فیلم ویدیوئی با عنوان «محرقه المجوس» از طرفداران خود خواست که علیه ایران دست به عملیات تروریستی بزنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تروریستی داعش بار دیگر با انتشار یک فیلم ویدیوئی طرفداران خود را به انجام عملیات تروریستی علیه ایران تشویق کرد. 

در این ویدئو که خبرگزاری اعماق وابسته به داعش با عنوان «محرقة المجوس» (سوزاندن مجوس) منتشر کرد، یک تروریست وابسته به این گروه تکفیری در مقابل دوربین و به زبان فارسی از هواداران داعش خواست در صورتی که نمی توانند به این گروه تروریستی در  سوریه ملحق شوند، علیه ایران دست به عملیات تروریستی زنند.

در این ویدئو، تروریست داعش مقدسات شیعیان از جمله کربلای معلی و نجف اشرف را مورد هتک حرمت قرار داده و ایرانیان را به گردن زدن تهدید کرد.

در این ویدئو همچنین صحنه‌هایی از حمله تروریستی اخیر به مجلس شورای اسلامی و مرقد امام خمینی (ره) نمایش داده شد.

افزون بر این، تصاویری از حمله تروریستی و انتحاری عناصر داعش به محل تجمع نیروهای عراقی و شیعیان در استان نجف اشرف عراق در ابتدای این ویدئو گنجانده شده است.

کد مطلب 4055022

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    نظرات

    • کامران IR ۰۸:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      یعنی این ادعای مبارزه داعش علیه ایران مثل اینه که چند تا چاقو کش بخوان با کارد و قمه حمله کنند به یه پایگاه زرهی !!! واقعا مسخره س .....

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