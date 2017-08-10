هدفمند کردن زکات نیازمندان جامعه را توانمند می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن باباییان شامگاه چهارشنبه در همایش تجلیل از خیرین، مودیان و عاملین زکات همزمان با مراسم تودیع و معارفه رئیس کمیته امداد قروه، اظهار داشت: کمیته امداد یکی از بزرگترین سنت هایی است که امام خمینی (ره) برای رسیدگی به امور محرومان تأسیس کرد.

به گفته وی باید برای ارتقای کمیته امداد تلاش کرد تا نیازمندان جامعه سیراب شده و پرورش اجتماعی یابند.

باباییان با اشاره به زکات و نقش آن در کاهش فقر، افزود: باید دانست که با زکات دارایی رشد می کند و اگر این زکات هدفمند و در راه اصولی هزینه شود می تواند بسیاری از نیازمندان را توانمند کرد.

وی با تأکید بر یادگیری ماهیگری به محرومان جامعه به جای ماهی خوردن، به استفاده بهینه از ظرفیت های منطقه در کنار هدفمند کردن زکات و پول های سرگردان جامعه برای ترمیم دل نیازمندان گفت.