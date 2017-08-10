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۱۹ مرداد ۱۳۹۶، ۹:۴۶

صبح امروز؛

جسد جوان غرق شده در سد شهدای سنقر از آب بیرون کشیده شد

جسد جوان غرق شده در سد شهدای سنقر از آب بیرون کشیده شد

کرمانشاه- جسد جوان غرق شده در سد شهدای شهرستان سنقر و کلیایی امروز و پس از ساعت‌ها تلاش توسط بهمن پرورش، غواص کرمانشاهی پیدا و از آب بیرون کشیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر روز گذشته خبر جوانی ۲۰ ساله در سد شهدای شهرستان سنقر و کلیایی استان کرمانشاه غرق شد.

پس از اعلام حادثه از ساعت حدود  ۱۶ روز گذشته نیروهای امدادی و هلال احمر عملیات جستجو برای یافتن این جوان را آغاز کردند.

علی‌رغم تلاش‌های فراوان برای یافتن پیکر این جوان تا صبح امروز اتفاقی نیفتاد اما ساعت ۷ صبح امروز پنج شنبه و با تلاش ۱۵ ساعته بهمن پرورش غواص کرمانشاهی جسد این جوان از آب بیرون کشیده شد.

این جوان کرمانشاهی روز گذشته برای تفریح و شنا به کنار این سد رفته بود که به علت آشنا نبودن با فنون شنا غرق شد.

پس از جستجوهای فروان نهایتا جسد این جوان در عمق ۱۵ متری پیدا شد و پس از عملیات خارج سازی به خانواده اش تحویل شد.

کد مطلب 4055135

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