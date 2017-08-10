به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «بی‌بی‌سی»، مقامات امنیتی ولایت «پکتیا» واقع در جنوب‌ شرق افغانستان تصریح کرده‌اند که در حمله طالبان، نیروهای امنیتی از مرکز شهر «جانی‌خیل» در این ولایت عقب‌نشینی کرده‌اند.

«توریالی عبدیانی» فرمانده پلیس ولایت پکتیا امروز در این خصوص به بی‎بی‌سی اعلام کرد: ساعت هفت شب گذشته از مرکز شهر یک کیلومتر عقب‌نشینی کردیم. در بازار شهر ازدحام است و مخالفان مسلح با سلاح‌های سنگین شلیک می‌کنند. ما برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان عقب‌نشینی تاکتیکی کردیم.

فرمانده پلیس ولایت پکتیا در ادامه افزود که در درگیری دیروز میان نیروهای امنیتی و طالبان دست کم ۲ سرباز کشته و ۳ سرباز نیز زخمی شدند. به گفته او ۱۵ نفر از اعضای طالبان هم کشته شدند.

به گفته وی، عملیات نظامی برای پس گرفتن مرکز شهر و ساختمان های دولتی شهر جانی‌خیل امروز (پنجشنبه) اجرا می‌شود.

«تاج‌محمد منگل» عضو شورای ولایتی پکتیا دیشب تایید کرده بود که مراکز دولتی در جانی‌خیل به دست گروه طالبان افتاده‌اند.

این در حالیست که طی چند روز تصرف شهر والسوالی در این کشور توسط طالبان، تعداد زیادی از زنان، مردان و کودکان کشته و مجروح شدند.