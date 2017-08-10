بازیکنان جوان پتانسل بالایی دارند/عذرخواهی غلامی شجاعانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایگور کولاکوویچ درباره اعلام فهرست ۲۰ نفره تیم ملی برای شرکت در جام قهرمانان بزرگ جهان، اظهار داشت: برای دعوت شدن به اردو، بازیکنانی که حضور مداومی در تمرینات تیم ملی داشته اند اولویت دارند و در فهرست قرار گرفته اند. علاوه بر آنها پنج بازیکنی که در تیم های نوجوانان و زیر ۲۳ سال حضور دارند را دعوت کرده ام. این بازیکنان می توانستند از ابتدا در ترکیب تیم ملی قرار بگیرند.

وی ادامه داد: در این مدت فرصت کافی نداشتم که برخی از بازیکنانی که مد نظر داشتم را به تیم ملی دعوت کنم زیرا باید در تیم های رده سنی خود حضور پیدا می کردند. ورود این بازیکنان به تیم ملی بزرگسالان می تواند قدم خوبی باشد که در آینده بیشتر از آنها استفاده کنیم.

کولاکوویچ گفت: با دعوت این بازیکنان به تیم ملی می توانیم نشان دهیم که آنها چقدر برای والیبال ایران مهم هستند. به هر حال روزی این بازیکنان بعد از طی کردن رده های سنی پایه به تیم ملی بزرگسالان وارد می شوند. کسی که در رده ملی بازی می کند باید همیشه آماده تمرین باشد و رفتاری در حد و اندازه تیم ملی داشته باشد. انقدر حرفه ای باشد که هر روز تمرین کند و به حدی از رشد فکری رسیده باشد که بداند باید برای نام تیم ملی تلاش کند و برای مردمی که از او حمایت می کنند بجنگد.

وی خاطرنشان کرد: به بازیکنانی که فکر می کردم این شرایط را دارند فرصت حضور در تیم ملی را دادم و اگر در تمرینات عملکرد خوبی داشته باشند، در فهرست نهایی تیم ملی هم قرار می گیرند. البته این فرصت فقط مختص این پنج بازیکن نیست بلکه تمام بازیکنان جوان ایران پتانسیل دارند که در آینده نامشان در تیم ملی قرار بگیرند.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران درباره قرار نگرفتن نام عادل غلامی در فهرست جدید تیم ملی گفت: عادل غلامی را دوست دارم و به او به عنوان یک فرد و یک بازیکن احترام می گذارم. بعد از آن اتفاق پیش من آمد و عذرخواهی کرد. این حرکت او برایم بسیار شجاعانه بود زیرا مثل یک مرد آمد و گفت که کنترل خودم را از دست دادم و معذرت می خواهم اما به تصمیمی که گرفته اید احترام می گذارم. این حرکت او بسیار خوب و زیبا بود. طبیعی است که گاهی اوقات بازیکنان خوبی مثل غلامی هم دچار اشتباه شوند اما هر کسی باید تاوان اشتباهش را بپردازد. وقتی کسی خط قرمز تیم ملی را رد می کند باید تاوان آن را هم بدهد و تنبیه شود. من متاسفم اما قانون تیم ملی این است و من هم تابع آن هستم.

وی در پاسخ به این سوال که اگر بازیکنان بزرگ دیگری، حرکتی مشابه عادل غلامی انجام می دادند با همین جریمه روبرو می شدند؟ اظهار داشت: این قانون برای همه بازیکنان به صورت یکسان اجرا می شود و مختص فرد خاصی نیست. می توانم از برخی خطاها چشم پوشی کنم اما کاری که غلامی کرد اشتباه بسیار بزرگی بود. همه باید قوانین را رعایت کنند. اگر من غلامی را می بخشیدم برای سایر بازیکنان یک الگوی بد می شد و بقیه هم فکر می کردند که توانند این کار را تکرار کنند و لباس خود را در بیاورند و از تمرین بیرون بروند و تصور کنند که هیچ جریمه ای نمی شوند. عادل را دوست دارم و متاسفم که الان تیم ملی را همراهی نمی کند. می دانم که او مردی خانواده دوست و حرفه ای است. قلب من با اوست اما من باید به شغل خودم، بقیه بازیکنان و تیم ملی احترام بگذارم و قوانین را رعایت کنم.

کولاکوویچ در پایان درباره برنامه تیم ملی ایران در رقابت های انتخابی قهرمانی ۲۰۱۸ جهان اظهار داشت: برنامه مسابقات برای ما مطلوب نیست اما نباید روی آن تمرکز کنیم. باید به مسئله مهمتر که خود مسابقه است فکر کنیم. ترجیح می دهم بعد از اینکه مسابقات تمام شد و به هدفمان رسید درباره برنامه صحبت کنیم. قبل از آن باید روی خود مسابقه تمرکز کنیم.