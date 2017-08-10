توسعه انبارهای امدادی در کردستان ۷۰ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خدابنده لو امروز در مراسم تجلیل از خبرنگاران همیار هلال احمر استان که با حضور معاون اداره کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر کشور در سنندج برگزار شد، گفت: اصحاب رسانه نقش بی بدیلی در ترویج فرهنگ و ارزش های انقلابی و اسلامی در جامعه دارند و این مهم برکسی پوشیده نیست.

وی با اشاره به اینکه رسالت جمعیت هلال احمر داوطلبانه است، عنوان کرد: وجه اشتراک هلال احمر و اهالی رسانه کار وارائه خدمات داوطلبانه است.

وی اظهارداشت: عملگرا بودن و داشتن صداقت با خبرنگاران همواره در اولویت ما بوده است و خوشبختانه تاکنون هم سعی کردیم تعامل و همکاری مطلوب و نزدیکی با اهالی رسانه داشته باشیم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر کردستان بیان کرد: توسعه زیرساخت های جمعیت از قبیل احداث انبارهای امدادی، احداث پایگاه های امداد و نجات بین شهری و راه اندازی پایگاه های امداد هوایی، احیای ۲۷ هکتار زمین شهرستان کامیاران و تملک انبار امدادی استان مورد تاکید قرار گرفت.

خدابنده لو ادامه داد: اقدامات انجام شده در ارتباط با موارد مذکور به طور میانگین از پیشرفت فیزیکی ۸۵ برخوردار هستند.

وی اظهارداشت: از بدوتاسیس جمعیت هلال احمر دراستان تا سال ۹۲، در مجموع ۳ هزار و ۱۰۰ مترمربع انبار امدادی دراستان موجود بوده که طی چهار سال اخیر مساحت انبارهای استان به ۵ هزار و ۲۸۰ مترمربع افزایش یافته به عبارتی رشد ۷۰ درصدی داشته است.

وی با اشاره به اینکه پایگاه های امداد و نجات جاده ای و بین شهری نقش بی بدیلی در خصوص حوادث جاده ای دارند، بیان کرد: طی چهار سال اخیر با بهره برداری از هزار و ۳۴۰ مترمربع فضای جدید مساحت پایگاه های موجود در استان به ۳ هزا رو ۱۹۲ مترمربع افزایش پیدا کرده است.

معاون اداره کل روابط عمومی جمعیت هلال احمر کشور هم در این مراسم گفت: موفقیت در ارائه خدمات در هر ارگان و نهادی مستلزم داشتن نگاه ویژه به خبر و اطلاع رسانی است.

ملکی بیان کرد: ما معتقدیم رسانه یکی از مهمترین بازوان کمکی هلال احمر هستند و همواره خبرنگاران در حوزه ها و رویدادهای مختلف حامی و پشتیبان ما بوده و هستند.