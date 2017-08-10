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۱۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۳:۲۰

در ادامه حملات متجاوزانه و سریالی؛

ائتلاف آمریکایی ۱۹ غیرنظامی را در «دیرالزور» سوریه به قتل رساند

ائتلاف آمریکایی ۱۹ غیرنظامی را در «دیرالزور» سوریه به قتل رساند

جنگنده های ائتلاف بین المللی به اصطلاح ضد داعش به سرکردگی آمریکا در ادامه جنایت های سریالی خود علیه غیرنظامیان سوری، ۱۹ غیرنظامی را در حومه دیرالزور به قتل رساندند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، جنایت های آمریکایی ها علیه غیرنظامیان سوری همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در همین راستا جنگنده های ائتلاف بین المللی به سرکردگی آمریکا ۱۹ غیرنظامی سوری را در حومه دیرالزور به قتل رساندند.

این در حالی است که اخیرا منابع وابسته به معارضان سوری از کشته شدن ۲۹ غیرنظامی از جمله ۱۴ کودک در حملات هوایی ائتلاف بین المللی به شهر «الرقه» سوریه خبر داده بودند.

این در حالی است که ائتلاف آمریکا همواره مدعی است که سعی بر جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان و تحقیق درباره گزارش ها در این خصوص دارد اما با این وجود باز هم شاهد کشته شدن غیرنظامیان در حملات این ائتلاف هستیم.

کد مطلب 4055333

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