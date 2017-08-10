راه پاستور را از بهشت نمی دانم

به گزارش خبرنگار مهر ، منتخبان شورا ی پنجم پس از استماع برنامه های مهر علیزاده پرسش های خود را از وی مطرح کردند .

الهام فخاری با طرح چگونگی نظارت و بازرسی در شهرداری، از مهرعلیزاده خواست تا در حمایت از اشتغال، در برنامه اش بازنگری کند. زیرا شهرداری بیشتر شبیه یک دولت موازی شده است.

زهرا نژادبهرام نیز خطاب به مهرعلیزاده گفت: شما به مرد کاندیداها مشهور هستید. آیا می‌خواهید رئیس جمهوری اسلامی ایران شوید؟ او ادامه داد: تهران شهر قدرت هاست. برنامه تان برای تعامل با نهادهای قدرت چیست؟

سید حسن رسولی نیز گفت: توسعه حمل و نقل عمومی در توکیو مبتنی بر نظام بازار و آزادسازی قیمت هاست. با توجه به افزایش قیمت قطارهای شهری در توکیو آیا چنین الگویی در تهران قابل اجراست؟ او پرسید: آیا برای شما هم راه پاستور از بهشت می‌گذرد؟

زهرا صدراعظم نوری نیز خطاب به مهرعلیزاده گفت: به نظر می رسد برنامه شما برنامه‌ای راهبردی نیست. یک برنامه کلی است که بسیاری از وظایف آن جزو اختیارات مدیریت شهری نیست. آرمانگرایانه نگاه شده است.

حسن خلیل آبادی نیز گفت: یکی از اهداف شورای شهر، احصای چالش های شورای شهر است که در برنامه شما به خوبی تبیین شد. از این بابت ممنونیم.

علی اعطا خطاب به مهرعلیزاده گفت: برنامه شما برای برج باغ‌هایی که یکی از نقاط ضعف مصوبات شورای دوم بود چیست؟

در ادامه محسن مهرعلیزاده، گزینه شهرداری تهران به پرسش های اعضای منتخب شورای پنجم پاسخ گفت.

عملکرد گذشته من ضامن حضور زنان است

او در خصوص مشارکت زنان گفت: بهترین تضمین برای استفاده از حضور زنان در فعالیت های اجتماعی و شهرداری تهران، عملکرد گذشته من در نهادها و سازمان هایی است که در آنها خدمت کرده ام.

او با بیان اینکه شهرداری باید دلسوز مردم باشد گفت: می توانیم بسیاری از کارها را به دست خانم ها بسپاریم از جمله در زمینه مبلمان شهری و مسائل اجتماعی فرهنگی. اینکه فکر کنیم به خانم ها سمت معاونت و رییس منطقه بدهیم این طور نیست این چشم بستن بر روی ۵۰ درصد نیروی توانمند جامعه است. می توان در جاهایی بدون هیچ محدودیتی خانم ها را در راس امور قرار داد تا فعالیت کنند .

این کاندیدای شورای شهر تهران گفت: ما مردان می دانیم که خیلی از کارها با احساسات ما فاصله دارد اگر مسائل اجتماعی را مسائل اصلی می دانیم سمن ها می توانند در این زمینه نقش داشته باشند و باید مسئولیت سمن ها را به زنان بسپاریم و از آنها حمایت کنیم.

وقتی به جوان ها اعتماد کنیم کار خوب پیش خواهد رفت

مهرعلیزاده در خصوص سهم جوانان از شهرداری گفت: در مورد جوانان نباید درصد تعیین کنیم. کسانی که این مدت مرا همراهی کردند جوانان هستند. من خودم محصول اعتماد به جوانان در نظام جمهوری اسلامی ایران هستم. وقتی به جوان ها اعتماد کنیم کار خوب پیش خواهد رفت. منتی هم نیست. ما بدهکار جوان ها هستیم. اگر می خواهیم جریان اصلاح طلبی بعد از ما ادامه پیدا کند، راهی جز این نداریم که جانشین پروری کنیم.

این نامزد شهرداری تهران گفت: در یک زمان بندی مشخص، بازنشستگان باید کار را به جوانان بسپارند. البته کانون بازنشستگان هم هست که از آنها حمایت می کند.

وی در خصوص تعامل شهرداری با شورا گفت: شهرداری مکلف است تا پاسخگو باشد. پیشنهاد می دهم که شورای شهر یک حسابرسی داخلی ایجاد کند و شهرداری هم مکلف به پاسخگویی است.

او در خصوص برنامه هایش برای دستفروشان گفت: ما نمی توانیم دستفروش را به بهانه دستفروشی محدود کنیم. ما باید به محلات و فرهنگ محلات توجه بیشتر کنیم. درمحلاتی که شهروندان از نواحی مختلف کشور وجود دارند، سنت ها را احیاء کنیم مشکل حل می شود. عمده توجه ما به سیمان و آهن و کالبد شهر بوده است.

قانون برج باغها ایراد دارد

او در خصوص مصوبه برج باغ ها نیز گفت: قانون برج باغ ها ایراد دارد. ما نمی توانیم به صورت یکجانبه این قانون را حذف کنیم بلکه باید اصلاح شود.

مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: همچنین از بعد ورزشی نسبت به سایر نقاط کشور بالاتر است ظرفیت زیستی تهران نسبت به دیگر شهرها زیاد است و تنوع زیستی فراوانی دارد استقرار ۱۱ درصد جمعیت در تهران است و گرچه برخی آن را تهدید می داند اما می تواند فرصت باشد. یکی از وظایف شهرداری زمینه سازی برای اشتغال است ما می توانیم از طرف شهرداری ساختمان و وام های ارزان قیمت در اختیار جوانان قرار دهیم تا کارهای دانش بنیان را راه اندازی کنند همان کاری که در هند صورت گرفته و استارت آپ‌های جدیدی در آنجا شکل گرفته است.

۶۰ هزار نیروی شهرداری زیاد نیستند

مهرعلیزاده گفت: درشهرداری نیز دو بخش چالش ها و فرصت ها را مورد بررسی قرار دادیم عدم شفافیت مالی بین مناطق و شهرداری و ساختار سازمانی سنگین از جمله معضلات شهرداری است البته برخلاف برخی از نظرات من این ۶۰ هزار نیروی شهرداری را زیاد نمی دانم و معتقدم چنین افرادی برای ارائه خدمت زیاد نیستند اما چگونگی خدمت گرفتن آنها مهم است این افراد سال هاست در حال کار هستند همچنین در جابجایی مدیران معتقدم مردم به تفکری رای دادند و باید مدیران با آن تفکر بیایند تا این تغییرات ایجاد شود اما به این معنا نیست که افراد را بیکار کنیم.

مهرعلیزاده در ادامه ارائه برنامه خود گفت: سهولت در تصمیم‌گیری‌ها و تعامل شورا با شهردار، ارتباط مستقیم با سرمایه‌گذاران و استفاده از ظرفیت نیروی انسانی توانمند، سهولت در برنامه‌ریزی و تامین منابع مالی مورد نیاز از سرفصل‌های این برنامه است.

او ادامه داد: براساس طرح جامع تهران تا سال ۱۴۰۴ همه وضعیت‌های تهران در ۵۵ شاخص دیده شده است. همچنین در حوزه حمل و نقل برنامه‌ریزی‌های خوبی صورت گرفته است. در حال حاضر ۱۵۰ کیلومتر مترو در داخل شهر تهران وجود دارد که در این زمینه ۱۵۰ کیلومتر کسر داریم.

کاندیدای شهرداری تهران با اشاره به مسائل و چالش‌های مترو تامین سرمایه‌گذاری برای حمل و نقل و مترو را ضروری دانست و گفت: هیچ‌کدام از این موارد در این سال‌ها انجام نشده که با اقداماتی مانند بازسازی اتوبوس‌ها می‌توان تاکید زیادی در حمل و نقل عمومی داشت. همچنین در بعد ساخت و ساز همه چالش‌ها دیده شده است. متاسفانه امروز هشت درصد طرح نوسازی محقق شده که باید به ۲۰ درصد می‌رسید و مسئله نوسازی در شهرداری تهران مغفول واقع شده است. متاسفانه تعامل با دولت نیز در شهرداری بسیار کم بوده اما با منابع موجود و تهیه برنامه راهبردی می‌توان از این چالش‌ها عبور کرد.

او افزود: برنامه پیش‌رو طبق قانون اساسی سند ۱۴۰۴ و برنامه‌های توسعه‌ای کشور تدوین شده است. شورای پاک، شهر پاک و کنترل پروژه از مواردی است که در این برنامه مورد استفاده قرار گرفته است.

باید به دستفروشان فضای کار داد

مهرعلیزاده گفت: متاسفانه امروز به دستفروشان بی‌احترامی می‌شود. باید به آنها فضای کار داد تا شهر در آرامش باشد و به آنها توهین نشود. ما در برنامه از نظرات مختلفی استفاده کردیم. توسعه و گردشگری، زنان، حقوق شهروندی، معماری، هوشمندسازی و آی‌تی، ایجاد کاربری سالمندان و معلولان همگی از سرفصل‌های برنامه است که در این خصوص ۱۹ کارگروه براساس چهار اصل حاکم در برنامه‌ریزی برای این موارد گفتمان کردند.

او ادامه داد: در ۱۹ حوزه بر روی ۱۵ محور و رویکرد و سیاست‌های اجرایی راهبرد دیده شده است. در صد روز اول حوزه منابع ملی، منابع درآمد پایدار شهری، شوراهای عالی و سرای محلات، توسعه فراگیر، حوزه ایمنی و مدیریت بحران، حوزه فعالیت‌های عمرانی و شهری، سرمایه‌گذاری روابط بین‌الملل، هماهنگی با دیگر نهادها و تعامل با دولت و سایر نهادهای حکومتی و همچنین برنامه‌ریزی بر روی بدهی‌ها و تشکیل کمیته تخلفات و ارائه گزارش به مردم انجام خواهد شد.

بدهی های شهرداری سنگین است اما شرایط نگران کننده نیست

مهرعلیزاده با اشاره به بدهی‌های سنگین شهرداری تهران ادامه داد: بدهی‌های شهرداری سنگین است حتی مازاد تراکم‌ها هم پیش‌فروش شده است اما شرایط نگران‌کننده نیست. از سوی دیگر نمی‌توانیم از دولت عزیز با توجه به شرایطش درخواست پول کنیم چرا که شرایط دولت هم خوب نیست.

او با تاکید بر اینکه من ارتباط خوبی با شخص روحانی دارم ادامه داد: نمی‌توان از دولتی که برای بودجه عمرانی یک سالش فقط ۱۵ هزار میلیارد تومان اختصاص داده درخواست کرد ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی شهرداری را پرداخت کند.

مدیر درآمدزا و پول‌دراری هستم

مهرعلیزاده با تاکید بر اینکه من مدیر درآمدزا و پول‌دراری هستم در ادامه راهکارهای خود را برای درآمدزایی و افزایش منابع شهرداری تصریح کرد.

او با تاکید بر اینکه ۱۱ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های شهرداری به بانک شهر است افزود: برای مثال می‌توان بدهی‌ شهرداری به بانک شهر را با تعاملات و فروختن اقلام حل کرد.

وی افزود: همچنین معتقدم در خصوص مترو باید به ۱۲ خط برسیم و گسترش خطوط مترو از برنامه های من است.

او ادامه داد: ارائه برنامه هایی برای استفاده از سرمایه گذاری خارجی و داخلی و در نهایت تصویر زیبایی از تهران را برای شما خواهیم داشت.

مهرعلیزاده گفت: در این کتاب برنامه های کوتاه و بلند مدت من ارائه شده و این کتاب می‌تواند عهدی باشد بین من و شما.

وی خاطرنشان کرد: من راه پاستور را از بهشت نمی دانم، راه بهشت را از بهشت می دانم. از نظر من کار شهرداری ۴ ساله نبوده و ۸ ساله است