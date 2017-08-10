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۱۹ مرداد ۱۳۹۶، ۱۷:۴۹

سفیر ژاپن در ایران:

آماده همکاری در بخش های مختلف کشاورزی با ایران هستیم

آماده همکاری در بخش های مختلف کشاورزی با ایران هستیم

گلوگاه - سفیر ژاپن در ایران گفت: شرایط برای همکاری در زمینه کشاورزی بین کشور ما و ایران وجود دارد و آماده همکاری در پروژه ها و بخش های مختلف کشاورزی هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، هیرو سویا کوبا یاشی عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح نخستین کارگاه تولید عرقیات گیاهی شمال کشور در روستای تیرتاش شهرستان گلوگاه در شرق مازندران افزود : همکاری جمهوری اسلامی ایران و ژاپن در کارهای مختلف همواره براساس توسعه در امور بوده است و اکنون هم ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه اکنون در پسابرجام قرار دارین و زمینه های کاری بیشتری فراهم لست، گفت: در شرایط فعلی زمینه برای همکاری هموارتر شده است .

سفیر ژاپن در ایران با اشاره وجود مشاغل خانگی و رونق آن در کشورش ادامه داد: ژاپن اماده کمک و مساعدت مالی برای کمک به زنان سرپرست خانوار در ایران ات و از این طرح های اشتغال زایی حمایت می کند.

وی با اشاره به مساعدت در زمینه عرقیات گیاهان دارویی افزود : ژاپن در زمینه اصلاح اراضی شالیزاری در مازندران هم در گذشته با این استان همکاری داشت و همکاری خوبی انجام شده است.

کد مطلب 4055510

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