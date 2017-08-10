به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی قطر که از بازیکنان بین المللی زیادی در ترکیب خود استفاده می کرد، در این دیدار که از ساعت ۱۵.۳۰ دقیقه در سالن رضازاده اردبیل آغاز شده بود با نتیجه سه بر دو به برتری دست یافت.

دو تیم کره جنوبی و قطر در این بازی بسیار ضعیف ظاهر شدند و نتوانستند کیفیت لازم و در حد رقابت های انتخابی قهرمانی جهان را به نمایش بگذارند. البته دو ست پایانی این دیدار نسبتا کیفیت خوبی داشت و توانست اندک تماشاگران را راضی کند.

ست اول این دیدار در حالی که تا امتیازات پایانی به صورت برابر دنبال می شد در نهایت با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به نفع کره جنوبی خاتمه یافت. تیم قطر در این ست در دریافت های اول و نیز در دفاع مشکل داشت و همین امر موجب شد امتیازات پایانی را به بازیکنان کره واگذار کنند.

همین روند در ست دوم نیز ادامه داشت و بازیکنان تیم قطر با نمایش ضعیف خود امیتازات زیادی را از دست دادند تا این ست را با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ واگذار کنند. این دو ست علاوه بر ضعف بازی قطر کیفیت پایین بازی تیم کره جنوبی را نشان داد.

اما در ست سوم و در حالی که انتظار می رفت تیم کره جنوبی به راحتی این ست را نیز از آن خود کند، این تیم قطر بود که با بازی خوانی خوب جیاکاردی ماسیمیلیانو سرمربی خود رقابت فشرده ای را به نمایش گذاشت و ست سوم را از آن خود را کرد.

در این ست تیم قطر به یکباره دگرگون شد و با عملکرد عالی در دفاع روی تور و نیز در سرویس توانست تا امتیاز۱۹ تیم کره جنوبی را تحت فشار قرار داده و پس از آن با دفاع و سرویس خوب نتیجه را ۲۵ بر ۲۱ به نفع خود به پایان برسانند.

در ست چهارم نمایش بازیکنان بین المللی قطر تکمیل شد و این تیم با نمایش بی نقص و برتری چشمگیر توانست تیم کره جنوبی را ۲۵ بر ۱۸ شکست داده و بازی را به ست پنجم بکشاند.

برد راحت تیم قطر در این ست را باید به دلیل عملکرد فوق العاده بازیکنان آن در تمام خطوط و به خصوص دفاع روی تور و بازیخوانی پاسور این تیم و بویژه امتیازگیری رحیمی بازیکن قطری دانست.

در ست پنجم و در عین ناباوری این تیم قطر بود که بازی را بسیار خوب آغاز کرد و در همان لحظات اول با نتیجه ۵ بر ۲ از کره جنوبی پیش افتاد. اما بازیکنان کره سه امتیاز عقب افتاده را جبران کردند تا بازی در امتیاز ۵ به تساوی برسد. عملکرد بد در دریافت و در دفاع و حمله روی تور از سوی قطری ها عاملی بود که تیم رقیب به سه امتیاز حیاتی دست یافت.

هیجان بازی در این لحظات بسیار بالا بود و دو تیم تلاش می کردند بازی را با برد به پایان برسانند.

تیم کره با استفاده از تجربه خود در ادامه دو امتیاز از قطر پیش افتاد اما باز هم دو دفاع روی تور و بهبود عملکرد قطری ها این تیم به امتیاز ۱۱ رساند تا دو امتیاز اختلاف ایجاد کنند.

در ادامه بازیکنان قطر توانستند ضمن حفظ این نتیجه به برتری گیمی ۱۵ بر ۱۳ دست یافتند تا بازی دو ست باخته را با حساب سه بر دو به پیروزی برسانند و شگفتی روز اول را رقم بزنند.

این دیدار با استقبال اندک تماشاگران اردبیلی مواجه شده بود.

تیم های چین و قزاقستان از ساعت ۱۸ امروز پنجشنبه برگزار کننده دومین بازی روز اول خواهند بود.

رقابت های انتخابی مسابقات قهرمانی ۲۰۱۸ جهان از ۱۹ تا ۲۳ در سالن حسین رضازاده اردبیل برگزار می شود.

تیم های ایران، کره جنوبی، چین، قطر و قزاقستان در این رقابت ها به مصاف هم می روند و در نهایت دو تیم برتر به رقابت های قهرمانی جهان که سال آینده به میزبانی ایتالیا و بلغارستان برگزار می شود، راه پیدا خواهد کرد.