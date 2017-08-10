رسانه های گلستانی نسبت به وضعیت بحرانی خلیج گرگان مطالبه گری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی جعفری عصر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت شهدای رسانه که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، اظهار کرد: از شکل‌گیری بسیج رسانه در استان گلستان نزدیک به سه سال می‎گذرد و ما تلاش کردیم شرایط مناسب و خوبی را در فضای رسانه‎ای استان رقم بزنیم.

وی بابیان اینکه تربیت خبرنگاران و ایجاد رسانه‎های تراز انقلاب اسلامی هدف اصلی بسیج رسانه است، افزود: برنامه‎های متنوعی با موضوع بصیرتی و معرفتی برای خبرنگاران برگزارشده است.

جعفری افزود: بسیج رسانه برای تقویت بنیه علمی خبرنگاران در سال‎های اخیر تلاش زیادی انجام داده و علاوه بر دوره‎های آموزشی مختلف، دو دوره جشنواره رسانه‎ای ابوذر با محوریت شهدای غواص، مدافع حرم و چهار هزار شهید استان گلستان برگزار کرده است.

وی با اشاره به انتخاب شهید شاخص رسانه در هرسال اظهار کرد: در بسیج رسانه هرسال شهیدی به‌عنوان محور و الگو انتخاب می‌کنیم و تلاش می‎کنیم همواره شهدا را چراغ راه خود قرار دهیم.

جعفری افزود: اردوهای زیارتی، سیاحتی، طرح ولایت، برگزاری مراسم در مناسبت‎های مختلف، برگزاری اردوهای راهیان نور و ... ازجمله اقداماتی است که تاکنون در بسیج رسانه اجرایی شده است.

وی افزود: از خبرنگاران انتظار داریم باصداقت در گفتار و امانت‌داری تلاش کنند جبهه متحد رسانه‎ای در برابر دشمنان تشکیل شود.

مسئول بسیج رسانه گلستان با اشاره به حادثه انفجار معدن زمستان یورت اظهار کرد: یکی از حوادث تلخ استان گلستان طی سال‎های اخیر حادثه معدن یورت آزادشهر بود که اصحاب رسانه پای‌کار آمدند و اگر رسانه‌ها نبودند ممکن بود مشکلات بیشتری ایجاد می‎شد.

جعفری با تأکید بر اینکه نباید اجازه دهیم فاجعه دیگری مانند معدن زمستان یورت آزادشهر در گلستان رقم بخورد، اظهار کرد: رسانه‎ها نقش اساسی در جلوگیری از وقوع چنین فجایعی در استان دارند.

مسئول بسیج رسانه گلستان ادامه داد: خلیج گرگان هم جزو مسائلی است که رسانه‎ها باید آن را مطالبه گری کنند چراکه اگر خلیج گرگان خشک شود حوادث ناگواری گریبان گیر استان می‎شود.

وی با اشاره به‌عنوان شعار سال گفت: امسال سال اقتصاد مقاومتی است و دغدغه‎های رهبر معظم انقلاب اسلامی اقتصاد و معیشت مردم است، ازاین‌رو انتظار داریم رسانه‌ها منویات رهبری را دنبال کنند.