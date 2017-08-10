به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی این باشگاه، لوکا بوناچیچ، سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز پس از پیروزی یک بر صفر برابر سپیدرود رشت در نشست خبری حاضر شد و اظهار داشت: می‌دانستیم بازی سختی خواهیم داشت. استرس و ترسی داشتیم و از این موضوع نگران بودم.

وی افزود: بازی را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد. نیمه اول تیم حریف برتری داشت و بازی را کنترل می‌کرد، اما نیمه دوم ما بازی را در دست گرفتیم. در ۳۰ دقیقه پایانی هم فشار کافی به حریف ایجاد کردیم؛ البته خوش شانس هم بودیم که تلاش بازیکنان به بار نشست. در کل مستحق این پیروزی بودیم، چون بازیکنان خیلی تلاش کردند تا موقعیت گلزنی پیدا کنند. به بازیکنانم تبریک می‌گویم که نخستین برد در لیگ امسال را کسب کردیم.

لوکا ادامه داد: ما در کادر فنی بحث‌های زیادی داریم. آندو را اضافه کردیم تا به ما کمک کند. امروز آمادگی کامل نداشت و مجبور بودیم به وی استراحت بدهیم تا به آمادگی بالا برسد. از بازیکنان باید حمایت شود تا نتیجه بگیرند. ما سه بازیکن خارجی داریم و می‌توانیم یک آسیایی جذب کنیم. مدتی است که دنبال یک بازیکن هستیم و تماس‌های زیادی هم گرفتیم. ترجیح می‌دهیم بازیکن تیم ملی باشد، اما قیمت آنها بالا است و باید وضعیت بودجه‌مان را بررسی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال گسترش فولاد تبریز درمورد استرس بین بازیکنانش، خاطرنشان کرد: ابتدا باید روی مالکیت توپ کار کنیم تا شرایط بهتر شود. نیمه اول بد بودیم و دلیلش این بود که نتوانستیم میانه میدان را کنترل کنیم، اما در نیمه دوم ۵ بازیکن در میانه میدان گذاشتیم و ریسک کردیم و به نتیجه هم رسیدیم. در بازی‌های آینده ما خیلی بهتر خواهیم شد و فوتبال بهتری ارائه خواهیم کرد.

بوناچیچ افزود: هفته گذشته با کاخا حرف زدیم و شاید با صحبت‌هایی که با وی کردیم آرامشی در زمین داشت، اما موجب شد کیفیتش پایین باشد. فکر می‌کنم باید به وی اجازه بدهیم تا به سبک خودش بازی کند! شاید ترس از گرفتن کارت زرد موجب شده بود کیفیتش پایین بیاید.

وی گفت: بین دو نیمه سیستم بازی خود را تغییر داده و با دو مهاجم بازی کردیم. خوش‌شانسی که داشتیم این بود که توانستیم به پیروزی برسیم. باید تلاش کنیم تا دیگر شرایط نیمه اول بازی امروز برای ما تکرار نشود. چون سایر تیم‌ها ممکن است از فرصت‌ها استفاده کرده و به ما گل بزنند.