اولویت دولت نهم حمایت از سینمای دفاع مقدس است

جواد شمقدری، مشاور هنری رئیس جمهور، درباره سیاست‌های دولت نهم در عرصه سینما به خبرنگار مهر گفت: "در این خصوص طرح ها و برنامه های زیادی داریم که در حال شکل گیری و تدوین است تا انشاء الله روند نظارتی گسترده تری در این خصوص صورت بگیرد."

وی تاکید کرد: "البته نگاهی که در جریان تولیدات سینمایی و سیاست های طراحی جشنواره امسال فیلم فجر با اتکا به همان حوزه های مشورتی حوزه معاونت سینمایی وزارت ارشاد شکل گرفته است. در ابتدای دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و با توجه به سیاست های ایشان در مورد هنر و به خصوص سینما، باید یک تغییر رویکرد شکل می گرفت که این تغییر چندان در سینما رخ نداده است."

مشاور هنری رئیس جمهور ادامه داد: "البته نمی خواهم بگویم تغییر رویکرد اصلاً رخ نداده، اما آن مسیری که باید طراحی و خیلی با قاطعیت عملیاتی می شد، هنوز اتفاق نیفتاده است. به همین دلیل قدری نگران برگزاری جشنواره فیلم فجر امسال و کیفیت و مضمون فیلم ها هستیم. امید داریم چند فیلم با شاخصه های خوب و با الگوهای ملی و رنگ و بوی دولت اسلامی هم در حوزه سینما در جشنواره امسال ببینیم."

وی در مورد تعدد جشنواره های سینمایی در کشور و نمایش فیلم های تکراری در آنها هم گفت: "جشنواره ها باید در حوزه کاری شان تعریف شوند. قطعاً تعدد و تنوع جشنواره ها خوب است، اما اگر جشنواره هایی هستند که فیلم هایی تکراری را .تحت پوشش خود قرار می دهند، چندان مورد قبول نیست و به نوعی دوباره کاری محسوب می شود."

وی در زمینه تولیدات آثار دفاع مقدس گفت: "یکی از ضعف هایی که در سال های گذشته در سینما وجود داشت، حذف یا حضور کمرنگ بسیاری از مضامین در سینما بود. همچون ژانر سینمای دفاع مقدس و کودک. اعتقاد داریم همه مضامین در دسترس و تجربه شده در سینما باید با برنامه ریزی در آنها دست به تولید زد. ژانر دفاع مقدس هم با توجه به گستردگی مضامین در آن می تواند و اینکه می تواند حوزه های مختلف را تحت پوشش قرار دهد، یکی از مضامینی است که بسیار مورد توجه سیاست های فرهنگی دولت نهم است و در آینده نیز مورد حمایت بیشتری قرار می گیرد."