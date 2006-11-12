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۲۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۴۷

مشاور هنری رئیس جمهور در گفتگو با مهر:

اولویت دولت نهم حمایت از سینمای دفاع مقدس است

اولویت دولت نهم حمایت از سینمای دفاع مقدس است

با توجه به گستردگی و اهمیت ژانر سینمای دفاع مقدس، حمایت از این ژانر سینمایی در اولویت‌های اصلی دولت نهم قرار دارد.

جواد شمقدری، مشاور هنری رئیس جمهور، درباره سیاست‌های دولت نهم در عرصه سینما به خبرنگار مهر گفت: "در این خصوص طرح ها و برنامه های زیادی داریم که در حال شکل گیری و تدوین است تا انشاء الله روند نظارتی گسترده تری در این خصوص صورت بگیرد."

وی تاکید کرد: "البته نگاهی که در جریان تولیدات سینمایی و سیاست های طراحی جشنواره امسال فیلم فجر با اتکا به همان حوزه های مشورتی حوزه معاونت سینمایی وزارت ارشاد شکل گرفته است. در ابتدای دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و با توجه به سیاست های ایشان در مورد هنر و به خصوص سینما، باید یک تغییر رویکرد شکل می گرفت که این تغییر چندان در سینما رخ نداده است."

مشاور هنری رئیس جمهور ادامه داد: "البته نمی خواهم بگویم تغییر رویکرد اصلاً رخ نداده، اما آن مسیری که باید طراحی و خیلی با قاطعیت عملیاتی می شد، هنوز اتفاق نیفتاده است. به همین دلیل قدری نگران برگزاری جشنواره فیلم فجر امسال و کیفیت و مضمون فیلم ها هستیم. امید داریم چند فیلم با شاخصه های خوب و با الگوهای ملی و رنگ و بوی دولت اسلامی هم در حوزه سینما در جشنواره امسال ببینیم."

وی در مورد تعدد جشنواره های سینمایی در کشور و نمایش فیلم های تکراری در آنها هم گفت: "جشنواره ها باید در حوزه کاری شان تعریف شوند. قطعاً تعدد و تنوع جشنواره ها خوب است، اما اگر جشنواره هایی هستند که فیلم هایی تکراری را .تحت پوشش خود قرار می دهند، چندان مورد قبول نیست و به نوعی دوباره کاری محسوب می شود."

وی در زمینه تولیدات آثار دفاع مقدس گفت: "یکی از ضعف هایی که در سال های گذشته در سینما وجود داشت، حذف یا حضور کمرنگ بسیاری از مضامین در سینما بود. همچون ژانر سینمای دفاع مقدس و کودک. اعتقاد داریم همه مضامین در دسترس و تجربه شده در سینما باید با برنامه ریزی در آنها دست به تولید زد. ژانر دفاع مقدس هم با توجه به گستردگی مضامین در آن می تواند و اینکه می تواند حوزه های مختلف را تحت پوشش قرار دهد، یکی از مضامینی است که بسیار مورد توجه سیاست های فرهنگی دولت نهم است و در آینده نیز مورد حمایت بیشتری قرار می گیرد."

کد مطلب 405566

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