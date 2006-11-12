  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۱ آبان ۱۳۸۵، ۱۱:۳۸

مدیر کل حقوقی وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد :

امکان نقض حکم دانشگاه هاوایی در هیئت تشخیص / هنوز حکمی به وزارت علوم ابلاغ نشده است

امکان نقض حکم دانشگاه هاوایی در هیئت تشخیص / هنوز حکمی به وزارت علوم ابلاغ نشده است

با پیگیری های وزارت علوم و ارائه استدلال مبنی بر غیرقانونی بودن دانشگاه هاوایی امکان نقض حکم این دانشگاه وجود دارد.

دکتر "کاظمی" - مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حکم دانشگاه هاوایی از دادگاه تجدید نظر تاکنون به وزارت علوم ابلاغ نشده و ممکن است وزارت علوم در هفته جاری برای دریافت حکم به دادگاه مراجعه کرده و خواستار حکم شود.

وی اظهار داشت: به محض ابلاغ حکم به وزارت علوم نامه اعتراض این وزارتخانه که اکنون در دست تهیه و تدوین است، به جریان می افتد.

مدیر کل حقوقی وزارت علوم گفت: با توجه به اینکه غیرقانونی بودن این دانشگاه برای همه محرز است، حکم دادگاه تجدید نظر در هیات تشخیص قابل بررسی و تجدید نظر دوباره است و با پیگیری و ارائه استدلال های قانونی توسط وزارت علوم احتمال نقض این حکم در هیات تشخیص وجود دارد.

وی با اشاره به محکوم کردن حکم دادگاه هاوایی توسط دادستان کل کشور افزود: واکنش دادستان کل کشور نسبت به حکم و خلاف قانون دانستن آن نیز می تواند در نقض حکم موثر باشد.

کد مطلب 405567

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها