جذب ۵۰ هزار دانشجوی غیرایرانی تا پایان برنامه ششم توسعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، در بازدید دکتر عبدالحمید علیزاده از مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه پیام نور با اشاره به اینکه جذب دانشجویان خارجی از اولویت‌های دانشگاه پیام نور است گفت: طبق برنامه توسعه باید ۵۰ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های کشور جذب شوند که با توجه به پتانسیل موجود در دانشگاه پیام نور و مراکز آن در اقصی نقاط کشور این دانشگاه می‌تواند نقش مهمی در جذب این دانشجویان ایفا کننند.

مدیر کل امور دانشجویان غیر ایرانی، همچنین در این بازدید از مسئولان دانشگاه پیام نور برای تاسیس مرکز آموزش زبان فارسی و برگزاری دوره‌های دانش افزایی برای دانشجویان خارجی تقدیر به عمل آورد.