نمایندگان به جای سلفی با موگرینی نتیجه برجام را از او می پرسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین کاظم فتاح دماوندی در خطبه های امروز نماز جمعه دماوند با اشاره به نامگذاری ۲۳ مرداد به نام روز مقاومت، گفت: در چنین روزی، حزب الله لبنان در یک نبرد ۳۳ روزه در برابر رژیم صهیونیستی به پیروزی رسید، این جنگ بر اساس یک نقشه طراحی شده غربی ها و عمال آن ها در منطقه و طیف ۱۴ مارس طراحی شده بود، اما اسرائیل که توان جنگیدن با حزب الله را نداشت در همان هفته اول جنگ تمایل به پایان جنگ داشت. اما به اصرار امریکا جنگ را ادامه داد، اما در نهایت تسلیم شدند.

وی افزود: پس از پایان جنگ، دو طرف وضعیت کاملا متفاوتی داشتند، صهیونیست ها به شکست سنگین خود اذعان داشتند ولی امریکا اعلام کرد هیچ کس پیروز نشده است، اما در پایان این جنگ چند مساله زیر سوال رفت، اولین مطلب شکست ناپذیر بودن ارتش اسراییل بود که زیر سوال رفت، مساله دیگر اقتدار نیروی هوایی اسراییل و قدرت اطلاعاتی آن ها بود که زیر سوال رفت و مساله بعد کم اثر شدن حمایت سیاسی غرب و اعراب از تل اویو بود.

امام جمعه دماوند با اشاره به مورد تحسین قرار گرفتن ملت لبنان توسط ۳۰۰ میلیون عرب و ۱.۵ میلیارد مسلمان در جهان، گفت: سید حسن نصرالله به یکی از شخصیت های برتر کشورهای عربی تبدیل شد، حزب الله به خوبی نشان داد که انسجام لازم را دارد و یک نهضت آزادی بخش است و می تواند به خوبی از روش های جنگ چریکی بهره برد.

وی پیروزی در جنگ ۳۳ روزه را مدیون تفکرات شیعی و اعتقاد به وعده های الهی دانست و گفت: حزب الله با تفکر سازش و هم زیستی مبارزه کرد و مایوس نشد و فریب وعده های دشمن را نخورد و نشان داد که مقاومت تنها راه پیروزی است.

فتاح دماوندی سپس به مراسم تحلیف رییس جمهور اشاره کرد و گفت: در این مراسم حدود ۹۰ هیات خارجی در شرایطی که امریکا ملت ما را تحریم کرده بود، حضور داشت و این امر نشان دهنده اعتبار بین المللی و اقتدار و عزت ایران است، این میهمانان، قطعا در بازگشت به کشور خود به مردم آن کشور خواهند گفت که این کشور مردم سالار است و ریاست جمهوری آن بر اساس انتخابات و پس از تنفیذ حکم توسط ولایت فقیه و تحلیف در مجلسی امن کار خود را آغاز می کند.

وی گفت: سفر این هیات های خارجی در حالی انجام شد، که چندی پیش 4 تروریست قصد ایجاد ناامنی در مجلس کشور ما را داشتند.

خطیب جمعه امروز دماوند در ادامه به حواشی مراسم تحلیف نیز اشاره کرد و افزود: عکس گرفتن با خانم موگرینی که به سلفی حقارت معروف شد از حواشی این مراسم بود، عکس گرفتن به هر قیمت و در هر موقعیت، نشان از خودباختگی و پستی نفس دارد، ما از نمایندگان دفاع از حقوق ملت ایران در جهان را می خواهیم، ای کاش این عده از نمایندگان به جای سلفی گرفتن با نماینده عالی اتحادیه اروپا از او در خصوص نتیجه برجام سوال می کردند و حقوق ملت ایران و رفع تحریم ها را از او طلب می کردند.

وی به بازتاب انتشار این تصاویر در جهان اشاره کرد و گفت: این بازتاب ها مایه تاسف و عبرت بود، اما در کنار این عکس و در همین روزها تصویر دیگری منتشر شد که به تصویر عزت و مقاومت و شهادت معروف شد، تصویری که داعش از جوان مومن و مجاهد ایرانی، شهید «محسن حججی» منتشر کرد، داعش قصد داشت با این تصویر ما را تحقیر کند، اما خود تحقیر شد، چون همگان تفاوت نگاه شهید محسن حججی را با نگاه داعش پست در چشمان آن ها دیدند، در چشمان این شهید، صلابت و اقتدار و در چشمان داعشی ها وحشت، حیرت و ترس موج می زد.