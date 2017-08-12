اردکی که زود لنگ شد!/ آغازی بر پایان ترامپ

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل-حنیف غفاری: «اردک لنگ» لقبی است که به روسای جمهور ایالات متحده آمریکا در آخرین سال حضور آنها در کاخ سفید داده می شود. این لقب، کنایه از ناتوانی روسای جمهور آمریکا برای انجام اقدامات کلیدی و تاثیرگذار در سال پایانی ریاست جمهوری آنهاست. با این حال،از اکنون برخی رسانه ها و منابع غربی، از ترامپ به عنوان اردکی لنگ نام می برند که در اداره امور کشور بیش از پیش ناتوان شده است.

به عنوان مثال، اخیرا روزنامه آلمانی«زوددویچه سایتونگ» با اشاره به کاهش حمایت‌های جمهوریخواهان از ترامپ و برخی چالش‌های دیگر در کابینه و سیاست خارجی رئیس جمهور آمریکا، وی را به جوجه اردکی فلج و سیاستمداری که در پایان کار قرار دارد تشبیه کرده است.

این تشبیه در حالی صورت می گیرد که هنوز حدود ۶ ماه ازحضور ترامپ در راس معادلات سیاسی و اجرایی ایالات متحده آمریکا گذشته است. در طول این مدت، ترامپ نماد ناتوانی و ناکامی در عرص سیاست داخلی و خارجی بوده است. او حتی در عرصه اجتماعی، درمانی و داخلی نیز ناموفق نشان داده است.

ناتوانی ترامپ در لغو "اوباما کر" از یک طرف و تشدید نارضایتی شرکای اروپایی ترامپ از وی سبب شده است تا محبوبیت وی در نزد افکار عمومی ایالات متحده آمریکا به شدت کاهش پیدا کند.

مطابق آخرین نظرسنجی های صورت گرفته در ایالات متحده آمریکا، محبوبیت رئیس جمهور این کشور هم اکنون به حدود ۴۰ درصد رسیده است. بر این اساس، حدود ۶۰ درصد از شهروندان آمریکایی از ترامپ و ریاست جمهوری وی در کاخ سفید ناراضی بوده و حتی خواستار استیضاح وی هستند.

نباید فراموش کرد که ترامپ در سال ۲۰۱۶ میلادی با استناد به آرای الکترال توانست راهی کاخ سفید شود. در شمارش آرای عمومی، ترامپ حدود ۳ میلیون رای کمتر از هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات کسب کرد.

به عبارت بهتر، اگر سیستم انتخاباتی آمریکا بر پایه عدالت شهروندی و بر اساس گزاره «هر شهر وند، یک رای» تعریف و تنظیم می شد، ترامپ به کاخ سفید راه پیدا نمی کرد. بنابراین، در حالت عادی نیز اکثر شهروندان آمریکایی مخالف حضور ترامپ در کاخ سفید بوده و هستند.

با این حال، نظرسنجی های جدید نشان می دهد علاوه بر مخالفان انتخاباتی ترامپ، برخی از افرادی که در جریان رقابتهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آرای خود را به سود ترامپ به گردش در آوردند، از انتخاب خود پشیمان هستند. بی دلیل نیست که برخی رسانه های آمریکایی از اکنون موضوع استیضاح ترامپ و کناره گیری وی از قدرت را به عنوان موضوعی جدی را پیگیری می کنند.

اگر ترامپ در حال حاضر از قدرت برکنار شود یا از سمت خود استعفا دهد، مورد حمایت اکثر شهروندان آمریکایی قرار نخواهد گرفت. این بدترین خبر ممکن برای ترامپ و اطرافیان وی محسوب می شود. محصول حضور ترامپ در کاخ سفید، لغو توافق آب و هوایی پاریس، تنش با کشورهای اروپایی، تقابل با توافق هسته ای میان ایران و اعضای ۱+۵ و تشدید تنشها با کره شمالی و هدایت واشنگتن و پیونگ یامگ به سوی جنگ بوده است.

در چنین شرایطی، بسیاری از شهروندان آمریکایی دلیلی برای دفاع از دولت ترامپ و اقدامات وی نمی بینند. بدیهی است که اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، ترامپ پیش از فرا رسیدن سال ۲۰۲۰ (زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بعدی آمریکا) از ریاست کاخ سفید کنار خواهد رفت. مسئله ای که برای ترامپ یک کابوس سخت محسوب می شود.