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۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۸:۵۷

«میخائیل بوگدانوف» با سفیر قطر در روسیه دیدار کرد

«میخائیل بوگدانوف» با سفیر قطر در روسیه دیدار کرد

معاون وزیر خارجه روسیه با سفیر دوحه در مسکو دیدار و با وی درخصوص روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر خارجه روسیه با «فهد بن محمد العطیه» سفیر قطر در مسکو دیدار و گفتگو کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار در خصوص آخرین تحولات منطقه و راهکارهای تقویت روابط دوجانبه بحث و تبادل نظر کردند. 

طبق اعلام رسانه های روسی، این دیدار به درخواست سفیر قطر در مسکو انجام شد.

گفتنی است، بوگدانوف طی روز دوشنبه هفته گذشته نیز دیدارهای جداگانه ای را با سفرای قطر و عربستان در مسکو به منظور بررسی آخرین تحولات کشورهای حاشیه خلیج فارس، انجام داده بود.

کد مطلب 4056247

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