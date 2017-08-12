برخورد با قانون شکنان سفرهای تابستانی در استان سمنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی ناجای استان سمنان، سرهنگ حسن خسروجردی با بیان اینکه برخورد با تخلفات حادثه ساز در طرح تابستانی سال ۹۶ در سطح جاده های استان با جدیت ادامه دارد، بیان کرد: با توجه به افزایش سفرهای تابستانی در تمام محورها، پلیس راه استان با اتخاذ تمهیدات ویژه و بهره گیری از حداکثر توان عملیاتی و امکانات و تجهیزات سازمانی و با تمرکز و اولویت بر محورهای پرتردد، به منظور آرامش خاطر و رضایتمندی مردم و کاهش حوادث رانندگی و انضباط در عبور و مرور، طرح برخورد با متخلفان اجرا می شود.

وی افزود: سرعت و سبقت غیر مجاز، استفاده از تلفن همراه، عدم رعایت فاصله طولی، حرکات نمایشی و عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط موتورسیکلت سواران در تمامی محورها از جمله موارد تخلف های حادثه ساز هستند.

رئیس پلیس راه استان سمنان در پایان بیان داشت: خودرو رانندگانی که مرتکب دو تخلف حادثه ساز همزمان شده باشند، به مدت ۷۲ ساعت توقیف می شود.

خسروجردی بیان کرد: ناجا در این موارد مماشاتی نخواهد کرد.