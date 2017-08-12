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۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه خبر داد:

کشف و ضبط ۲۰۰ کیلوگرم کره نباتی غیر بهداشتی و فاسد در کرمانشاه

کشف و ضبط ۲۰۰ کیلوگرم کره نباتی غیر بهداشتی و فاسد در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از کشف و ضبط ۲۰۰ کیلوگرم کره نباتی غیربهداشتی و فاسد در یک کارگاه تولیدی در استان و پلمب آن خبر داد.

داریوش جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر، از شناسایی یک کارگاه تولید مواد خوراکی غیر بهداشتی و نامرغوب، کشف و ضبط کالاهای مذکور و پلمب واحد ذکر شده در کرمانشاه خبر داد و گفت: در پی گزارشات مردمی گشت مشترک تعزیرات حکومتی و ادارات نظارتی متشکل از رئیس شعبه تعزیرات حکومتی و بازرسان معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و بازرسان مرکز بهداشت از یک واحد تولیدی که چند نفر متخلف اقتصادی به تولید محصول غیر بهداشتی و نا مرغوب کره نباتی در محیطی غیر بهداشتی اقدام می کردند، بازرسی و اقدام به جمع آوری و معدوم کردن محصول تولیدی، پلمب محل و تشکیل پرونده اقدام کرد.

وی افزود: از این کارگاه مقدار ۲۰۰ کیلو گرم کره نباتی غیر بهداشتی کشف  و سریعا دستور معدوم سازی و پلمب محل بدلیل نداشتن مجوز و پروانه بهره برداری صادر  شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه  از همشهریان عزیز خواست گزارشات خود از تخلفات را با شماره پیامک ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ و یا تلفن سه رقمی ۱۳۵  تعزیرات حکومتی ارسال و اعلام کنند تا در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد.   

صدور ۳۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال جریمه یک قاچاقچی

وی از دستگیری یک قاچاقچی لباس نیز در استان خبر داد و گفت:  مباشرت و حمل تعداد ۷۴۸ ثوب انواع البسه خارجی قاچاق به شرح پرونده از قبیل صورتجلسه کشف مأمورین نحوه اظهارات ودفاعیات غیر موثر متهم درشعبه مبنی بر بارگیری کالا از شهرستان جوانرود و اقدام به حمل آن به استان تهران وعدم معرفی مالک کالای مکشوفه وعدم ارائه مدارک مثبته گمرکی وسایر مدارک و قرائن و... در پرونده گمرکی  باعث شد شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرمانشاه متهم را به اتهام مباشرت وحمل تعداد ۷۴۰ ثوب انواع البسه خارجی قاچاق، علاوه بر ضبط  خودرو پژو ۴۰۵ و ضبط کالای مکشوفه  به نفع دولت به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۳۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال معادل دو برابر ارزش کالا در حق صندوق دولت محکوم کند.

کد مطلب 4056327

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