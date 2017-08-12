مرکز ملی انتقال خون یمن در آستانه تعطیل شدن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، مرکز ملی انتقال خون یمن اعلام کرد در صورت ادامه وضع کنونی، این نهاد تا یک هفته دیگر تعطیل خواهد شد.

عدنان الحکیمی، رئیس مرکز ملی انتقال خون یمن در صنعاء در این خصوص گفت: ما از تمامی سازمان‌های بشردوستانه در جامعه بین‌المللی و تمامی اعطاکنندگان کمک‌های مالی می‌خواهیم از این مرکز حمایت کنند؛ چرا که ذخایر دارویی ما تقریباً به اتمام رسیده است.

وی افزود: ما می‌توانیم تنها به مدت یک هفته فعالیت کنیم، و پس از آن اگر سازمان‌های بشردوستانه برای حمایت از این مرکز ملی بسیج نشوند، فعالیت آن متوقف خواهد شد.

بنا بر اعلام مرکز ملی انتقال خون یمن، این نهاد ماهانه به وضع سه هزار یمنی که به سرطان، اختلالات کلیوی و تالاسمی مبتلا هستند رسیدگی می‌کند. اما ترکیبی از جنگ، بیماری و قحطی این مرکز را با درخواست‌های کمک فزاینده روبرو کرده است؛ در حالی که از تأمین نیازهای اساسی خود نیز عاجز است. محاصره هوایی و دریایی یمن به این بحران دامن زده است.