تولید دستگاه تصفیه هوای خانگی با فیلترهای مادام العمر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، دستگاه تصفیه هوای منزل و محل کار می تواند با از بین بردن تمامی مواد مضر موجود در هوا، به شما تضمین دهد که در زمان تنفس هیچ آلاینده ای را وارد بدن خود نکنید.

در تولید این دستگاه تصفیه هوا از فیلترهای پیشرفته سرامیکی نانو به شکل کندوهای زنبور عسل استفاده شده است. این دستگاه می تواند مواد مضر موجود در هوا را تجزیه کند.

یکی از مزایای این دستگاه تصفیه هوا نسبت به نمونه های رقیب مقاوم بودن و طول عمر بسیار بالای فیلترهای آن است. این فیلترها دارای سطح سرامیکی متخلخل هستند و در تولید آنها از ذرات نانوی تیتانیوم استفاده شده است. از همین رو فیلترهای این تصفیه هوا مادام العمر هستند و نیازی به تعویض آنها نیست.

البته کاربران باید این فیلترها را بعد از مدتی تمیز کنند. برای این کار کافی است آنها زیر شیر آب شسته شوند و پس از خشک شدن مجددا در سر جای خود نصب شوند.

این دستگاه را که تنها با فشار یک دکمه روشن می شود می توان در درون خودروها هم مورد استفاده قرار داد. لذا تصفیه هوای یاد شده برای استفاده در ترافیک و هوای آلوده شهرهای بزرگ در حین رانندگی هم انتخاب مناسبی است. قیمت این دستگاه که از زمستان امسال روانه بازار می شود ۳۰۰ دلار است.