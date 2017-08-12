به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر در برنامه پیشنهادی خود به مجلس به نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت های ورزش همگانی، قهرمانی و بانوان پرداخته است. وی با مطرح کردن اینکه بررسی و تبیین وضع موجود حوزه های ورزش قهرمانی و حرفه ای، ورزش همگانی و ورزش بانوان نشان دهنده پاره ای از کاستی ها و مشکلات در راه توسعه ورزش کشور است، اعلام کرده که نیاز دیده می شود در برنامه ریزی ها، این بخش مورد توجه و تاکید قرار بگیرد.
نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت ها و تهدیدهای ورزش همگانی، قهرمانی و بانوان کشور از نگاه وزیر ورزش و بر اساس آنچه وی در برنامه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی، به آن اشاره کرده به این شرح است:
ورزش همگانی
نقاط ضعف
۱- کمبود سهم ورزش همگانی از اعتبارات دولتی
۲- نبود آمار و اطلاعات وضعیت فعالیت بدنی آحاد جامعه به صورت سالانه و روندی
۳- افزایش روزافزون هزینه استفاده از امکانات و خدمات ورزشی
۴- رشد قابل توجه باشگاه های ورزشی خرد در سال های اخیر و فقدان نظارت کافی بر عملکرد و کیفیت خدمات آنها
۵- خالی بودن جای ورزش سلامت محور در برنامه ها و طرح های نظام جامع سلامت
۶- ضعف فرهنگ پرداختن به فعالیت بدنی در جامعه
۷- استفاده ناکارآمد از امکانات و تجهیزات و اماکن ورزشی موجود
۸- ناهماهنگی بین نهادهای ورزشی کشور
۹- ضعف نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش ورزش
۱۰- فقدان سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه در بخش ورزش همگانی
۱۱- فقدان نظام داوطلبی در بخش ورزش همگانی
۱۲- فقدان برنامه و ساز و کار لازم برای بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد بخش ورزش
قوت ها
۱- کم هزینه بودن ورزش همگانی نسبت به ورزش قهرمانی و حرفه ای
۲- وجود ساختارهای ستادی متولی ورزش همگانی، روستایی و عشایری در وزارت ورزش و جوانان
۳- وجود بازی ها و الگوهای متنوع ورزش های بومی و محلی در اقصی نقاط کشور
۴- فعالیت ۱۱ فدراسیون ورزشی و هیات های تابعه استانی و شهرستانی در حوزه همگانی
۵- تحت پوشش داشتن بیش از ۲۲ رشته ورزشی با ماهیت همگانی
۶- عضویت و ارتباط با دو انجمن بین المللی و آسیایی ورزش برای همه
تهدیدها
۱- تغییر الگوی رفتاری زندگی شهروندی
۲- فقدان وحدت نظر در خصوص تعریف و حدود ورزش همگانی و تفریحی در بین سیاست گذاران
۳- ضعف آگاهی و دانش در مورد منافع فعالیت بدنی و پیامدهای کم تحرکی
۴- برخی موانع فرهنگی اجتماعی بانوان در ورزش همگانی
۵- ناچیز بودن سهم ورزش در سبد خانوارها
۶- فقدان انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی
۷- تغییر جهت گیری جامعه و نداشتن فعالیت بدنی کافی در گروه های سنی میان سال و سالمندان
فرصت ها
۱- رویکرد مثبت مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و بزرگان دین به امر ورزش
۲- رویکرد مثبت قانون اساسی کشور مبنی بر ضرورت تقویت ورزش رایگان و در دسترس
۳- وجود برخی قوانین حمایتی و ظرفیت ساز به ویژه قانون برنامه ششم توسعه کشور
۴- توجه به فرهنگ وقف در جامعه اسلامی
۵- توجه دستگاه های اجرایی مختلف به موضوع ورزش در سال های اخیر
ورزش قهرمانی و حرفه ای
نقاط ضعف
۱- فقدان برنامه راهبردی جامع برای پرورش قهرمانان مستعد از سنین پایه
۲- فقدان نظام ملی مسابقات و ورزش رقابتی
۳- ناکافی بودن اعتبارات ورزش قهرمانی
۴- عدم استقلال مالی و اقتصادی فدراسیون های ورزشی و وابستگی به دولت
۵- حضور کمرنگ بخش خصوصی در ورزش قهرمانی
۶- ضعف نظام تربیت مربیان حرفه ای
۷- فقدان نظام حقوقی و اقتصادی لازم در ورزش قهرمانی و حرفه ای
۸- عدم حمایت کافی از تولید تجهیزات ورزشی باکیفیت در کشور
۹- فقدان سازمان های غیردولتی، صنفی و حرفه ای موثر در ورزش
۱۰- سهم ناچیز ورزش در تولید ناخالص داخلی
نقاط قوت
۱-جذابیت و اقبال عمومی ورزش قهرمانی و حرفه ای به عنوان یک مولفه اثرگذار اجتماعی فرهنگی
۲-وجود سرمایه انسانی متخصص در امر مدیریت ورزش
۳-وجود زیرساخت های ورزشی
۴-وجود ساختارهای مدیریتی کارآمد در حوزه ورزش قهرمانی و حرفه ای
۵-وجود استعدادهای ورزشی نخبه در سراسر کشور در بسیاری از رشته های ورزشی
۶- وجود مربیان خبره و علاقه مند به پیشرفت
۷-تدوین ضوابط و شاخص های ورزش حرفه ای در هفت رشته ورزشی
تهدیدها
۱- توسعه معکوس و جذب نخبگان ورزشی توسط سایر کشورها
۲- نبود شرایط و بسترهای لازم برای مشارکت نظام مند بخش خصوصی در فرآیند توسعه
۳- تعدد مراکز سیاست گذار و تصمیم گیر در ورزش کشور و فقدان هماهنگی و تعامل لازم میان آنها
۴- به روز نبودن قوانین فعلی برای پاسخ به نیازهای جدید کشور
۵- فقدان حمایت لازم از بخش خصوصی برای ساخت و تولید تجهیزات ورزشی استاندارد و با کیفیت
فرصت ها
۱- توسعه رسانه های دیداری، شنیدان، نوشتاری و مجازی
۲- توجه و رویکرد مثبت مسئولان نسبت به ضرورت توسعه ورزش قهرمانی
۳- جوان بودن جمعیت کشور و وجود استعدادهای فراوان ورزشی
۴- جذابیت های اقتصادی حوزه ورزش برای سرمایه گذاری بخش خصوصی
ورزش بانوان
نقاط ضعف
۱- محدودیت های ساختاری و مدیریتی و عدم توجه به حضور بانوان در شاکله های تصمیم گیری و تصمیم سازی
۲- محدودیت های مالی و امکاناتی ویژه ورزش بانوان
۳- برخی چالش های فرهنگی و اجتماعی در مشارکت منظم بانوان در ورزش همگانی و قهرمانی
۴- فراهم نبودن بسترهای حضور بانوان محجبه ایرانی در رقابت های بین المللی برخی رشته ها
۵- کمبود فضاهای سرپوشیده و روباز خاص بانوان
نقاط قوت
1- وجود ساختار مدیریتی مستقل در وزارت ورزش
۲- موفقیت زنان مسلمان ایرانی در میادین بین المللی و تقویت نقش الگویی آنها در جامعه
۳- ظرفیت بالای مدال آوری در میادین بین المللی
۴- امکان فعالیت بانوان با پوشش اسلامی در میادین بین المللی برخی رشته ها
۵- وجود پست های اختصاصی بانوان در تشکیلات سازمان وزارت ورزش
تهدیدها
۱- نبود الزامات قانونی کافی و موثر در حمایت از جامعه ورزش بانوان
۲- کافی نبودن فرصت های مدیریتی برای زنان
۳- برخی چالش های فرهنگی و اجتماعی موجود درباره اشتغال و فعالیت زنان
فرصت ها
۱- تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم مبنی بر اهمیت و ضرورت پرداخت زنان به ورزش
۲- وجود معاونت امور زنان ریاست جمهوری
۳- افزایش جمعیت دانشجویان زن به ویژه در سطح تحصیلات تکمیلی در سال های اخیر
۴- افزایش روزافزون آگاهی و دانش زنان جامعه
۵- افتخارآفرینی زنان در عرصه های مختلف اجتماعی
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