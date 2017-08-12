به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر در برنامه پیشنهادی خود به مجلس به نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت های ورزش همگانی، قهرمانی و بانوان پرداخته است. وی با مطرح کردن اینکه بررسی و تبیین وضع موجود حوزه های ورزش قهرمانی و حرفه ای، ورزش همگانی و ورزش بانوان نشان دهنده پاره ای از کاستی ها و مشکلات در راه توسعه ورزش کشور است، اعلام کرده که نیاز دیده می شود در برنامه ریزی ها، این بخش مورد توجه و تاکید قرار بگیرد.

نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت ها و تهدیدهای ورزش همگانی، قهرمانی و بانوان کشور از نگاه وزیر ورزش و بر اساس آنچه وی در برنامه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی، به آن اشاره کرده به این شرح است:

ورزش همگانی

نقاط ضعف

۱- کمبود سهم ورزش همگانی از اعتبارات دولتی

۲- نبود آمار و اطلاعات وضعیت فعالیت بدنی آحاد جامعه به صورت سالانه و روندی

۳- افزایش روزافزون هزینه استفاده از امکانات و خدمات ورزشی

۴- رشد قابل توجه باشگاه های ورزشی خرد در سال های اخیر و فقدان نظارت کافی بر عملکرد و کیفیت خدمات آنها

۵- خالی بودن جای ورزش سلامت محور در برنامه ها و طرح های نظام جامع سلامت

۶- ضعف فرهنگ پرداختن به فعالیت بدنی در جامعه

۷- استفاده ناکارآمد از امکانات و تجهیزات و اماکن ورزشی موجود

۸- ناهماهنگی بین نهادهای ورزشی کشور

۹- ضعف نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش ورزش

۱۰- فقدان سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه در بخش ورزش همگانی

۱۱- فقدان نظام داوطلبی در بخش ورزش همگانی

۱۲- فقدان برنامه و ساز و کار لازم برای بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد بخش ورزش

قوت ها

۱- کم هزینه بودن ورزش همگانی نسبت به ورزش قهرمانی و حرفه ای

۲- وجود ساختارهای ستادی متولی ورزش همگانی، روستایی و عشایری در وزارت ورزش و جوانان

۳- وجود بازی ها و الگوهای متنوع ورزش های بومی و محلی در اقصی نقاط کشور

۴- فعالیت ۱۱ فدراسیون ورزشی و هیات های تابعه استانی و شهرستانی در حوزه همگانی

۵- تحت پوشش داشتن بیش از ۲۲ رشته ورزشی با ماهیت همگانی

۶- عضویت و ارتباط با دو انجمن بین المللی و آسیایی ورزش برای همه

تهدیدها

۱- تغییر الگوی رفتاری زندگی شهروندی

۲- فقدان وحدت نظر در خصوص تعریف و حدود ورزش همگانی و تفریحی در بین سیاست گذاران

۳- ضعف آگاهی و دانش در مورد منافع فعالیت بدنی و پیامدهای کم تحرکی

۴- برخی موانع فرهنگی اجتماعی بانوان در ورزش همگانی

۵- ناچیز بودن سهم ورزش در سبد خانوارها

۶- فقدان انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی

۷- تغییر جهت گیری جامعه و نداشتن فعالیت بدنی کافی در گروه های سنی میان سال و سالمندان

فرصت ها

۱- رویکرد مثبت مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و بزرگان دین به امر ورزش

۲- رویکرد مثبت قانون اساسی کشور مبنی بر ضرورت تقویت ورزش رایگان و در دسترس

۳- وجود برخی قوانین حمایتی و ظرفیت ساز به ویژه قانون برنامه ششم توسعه کشور

۴- توجه به فرهنگ وقف در جامعه اسلامی

۵- توجه دستگاه های اجرایی مختلف به موضوع ورزش در سال های اخیر

ورزش قهرمانی و حرفه ای

نقاط ضعف

۱- فقدان برنامه راهبردی جامع برای پرورش قهرمانان مستعد از سنین پایه

۲- فقدان نظام ملی مسابقات و ورزش رقابتی

۳- ناکافی بودن اعتبارات ورزش قهرمانی

۴- عدم استقلال مالی و اقتصادی فدراسیون های ورزشی و وابستگی به دولت

۵- حضور کمرنگ بخش خصوصی در ورزش قهرمانی

۶- ضعف نظام تربیت مربیان حرفه ای

۷- فقدان نظام حقوقی و اقتصادی لازم در ورزش قهرمانی و حرفه ای

۸- عدم حمایت کافی از تولید تجهیزات ورزشی باکیفیت در کشور

۹- فقدان سازمان های غیردولتی، صنفی و حرفه ای موثر در ورزش

۱۰- سهم ناچیز ورزش در تولید ناخالص داخلی

نقاط قوت

۱-جذابیت و اقبال عمومی ورزش قهرمانی و حرفه ای به عنوان یک مولفه اثرگذار اجتماعی فرهنگی

۲-وجود سرمایه انسانی متخصص در امر مدیریت ورزش

۳-وجود زیرساخت های ورزشی

۴-وجود ساختارهای مدیریتی کارآمد در حوزه ورزش قهرمانی و حرفه ای

۵-وجود استعدادهای ورزشی نخبه در سراسر کشور در بسیاری از رشته های ورزشی

۶- وجود مربیان خبره و علاقه مند به پیشرفت

۷-تدوین ضوابط و شاخص های ورزش حرفه ای در هفت رشته ورزشی

تهدیدها

۱- توسعه معکوس و جذب نخبگان ورزشی توسط سایر کشورها

۲- نبود شرایط و بسترهای لازم برای مشارکت نظام مند بخش خصوصی در فرآیند توسعه

۳- تعدد مراکز سیاست گذار و تصمیم گیر در ورزش کشور و فقدان هماهنگی و تعامل لازم میان آنها

۴- به روز نبودن قوانین فعلی برای پاسخ به نیازهای جدید کشور

۵- فقدان حمایت لازم از بخش خصوصی برای ساخت و تولید تجهیزات ورزشی استاندارد و با کیفیت

فرصت ها

۱- توسعه رسانه های دیداری، شنیدان، نوشتاری و مجازی

۲- توجه و رویکرد مثبت مسئولان نسبت به ضرورت توسعه ورزش قهرمانی

۳- جوان بودن جمعیت کشور و وجود استعدادهای فراوان ورزشی

۴- جذابیت های اقتصادی حوزه ورزش برای سرمایه گذاری بخش خصوصی

ورزش بانوان

نقاط ضعف

۱- محدودیت های ساختاری و مدیریتی و عدم توجه به حضور بانوان در شاکله های تصمیم گیری و تصمیم سازی

۲- محدودیت های مالی و امکاناتی ویژه ورزش بانوان

۳- برخی چالش های فرهنگی و اجتماعی در مشارکت منظم بانوان در ورزش همگانی و قهرمانی

۴- فراهم نبودن بسترهای حضور بانوان محجبه ایرانی در رقابت های بین المللی برخی رشته ها

۵- کمبود فضاهای سرپوشیده و روباز خاص بانوان

نقاط قوت

1- وجود ساختار مدیریتی مستقل در وزارت ورزش

۲- موفقیت زنان مسلمان ایرانی در میادین بین المللی و تقویت نقش الگویی آنها در جامعه

۳- ظرفیت بالای مدال آوری در میادین بین المللی

۴- امکان فعالیت بانوان با پوشش اسلامی در میادین بین المللی برخی رشته ها

۵- وجود پست های اختصاصی بانوان در تشکیلات سازمان وزارت ورزش

تهدیدها

۱- نبود الزامات قانونی کافی و موثر در حمایت از جامعه ورزش بانوان

۲- کافی نبودن فرصت های مدیریتی برای زنان

۳- برخی چالش های فرهنگی و اجتماعی موجود درباره اشتغال و فعالیت زنان

فرصت ها

۱- تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم مبنی بر اهمیت و ضرورت پرداخت زنان به ورزش

۲- وجود معاونت امور زنان ریاست جمهوری

۳- افزایش جمعیت دانشجویان زن به ویژه در سطح تحصیلات تکمیلی در سال های اخیر

۴- افزایش روزافزون آگاهی و دانش زنان جامعه

۵- افتخارآفرینی زنان در عرصه های مختلف اجتماعی