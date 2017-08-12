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۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۴۰

نقاط ضعف ورزش از نگاه سلطانی فر؛

وابستگی فدراسیون‌ها به دولت و ضعف نظام تربیت مربیان حرفه‌ای

وابستگی فدراسیون‌ها به دولت و ضعف نظام تربیت مربیان حرفه‌ای

مسعود سلطانی فر در برنامه پیشنهادی خود به مجلس عدم استقلال مالی فدراسیون ها و وابستگی آنها به دولت را یکی از ضعف های ورزش قهرمانی عنوان کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر در برنامه پیشنهادی خود به مجلس به نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت های ورزش همگانی، قهرمانی و بانوان پرداخته است. وی با مطرح کردن اینکه بررسی و تبیین وضع موجود حوزه های ورزش قهرمانی و حرفه ای، ورزش همگانی و ورزش بانوان نشان دهنده پاره ای از کاستی ها و مشکلات در راه توسعه ورزش کشور است، اعلام کرده که نیاز دیده می شود در برنامه ریزی ها، این بخش مورد توجه و تاکید قرار بگیرد.

نقاط قوت و ضعف و همچنین فرصت ها و تهدیدهای ورزش همگانی، قهرمانی و بانوان کشور از نگاه وزیر ورزش و بر اساس آنچه وی در برنامه ارسالی خود به مجلس شورای اسلامی، به آن اشاره کرده به این شرح است:

ورزش همگانی

نقاط ضعف
۱- کمبود سهم ورزش همگانی از اعتبارات دولتی
۲- نبود آمار و اطلاعات وضعیت فعالیت بدنی آحاد جامعه به صورت سالانه و روندی
۳- افزایش روزافزون هزینه استفاده از امکانات و خدمات ورزشی
۴- رشد قابل توجه باشگاه های ورزشی خرد در سال های اخیر و فقدان نظارت کافی بر عملکرد و کیفیت خدمات آنها
۵- خالی بودن جای ورزش سلامت محور در برنامه ها و طرح های نظام جامع سلامت
۶- ضعف فرهنگ پرداختن به فعالیت بدنی در جامعه
۷- استفاده ناکارآمد از امکانات و تجهیزات و اماکن ورزشی موجود
۸- ناهماهنگی بین نهادهای ورزشی کشور
۹- ضعف نظام فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش ورزش
۱۰- فقدان سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه در بخش ورزش همگانی
۱۱- فقدان نظام داوطلبی در بخش ورزش همگانی
۱۲- فقدان برنامه و ساز و کار لازم برای بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد بخش ورزش

قوت ها
۱- کم هزینه بودن ورزش همگانی نسبت به ورزش قهرمانی و حرفه ای
۲- وجود ساختارهای ستادی متولی ورزش همگانی، روستایی و عشایری در وزارت ورزش و جوانان
۳- وجود بازی ها و الگوهای متنوع ورزش های بومی و محلی در اقصی نقاط کشور
۴- فعالیت ۱۱ فدراسیون ورزشی و هیات های تابعه استانی و شهرستانی در حوزه همگانی
۵- تحت پوشش داشتن بیش از ۲۲ رشته ورزشی با ماهیت همگانی
۶- عضویت و ارتباط با دو انجمن بین المللی و آسیایی ورزش برای همه

تهدیدها
۱- تغییر الگوی رفتاری زندگی شهروندی
۲- فقدان وحدت نظر در خصوص تعریف و حدود ورزش همگانی و تفریحی در بین سیاست گذاران
۳- ضعف آگاهی و دانش در مورد منافع فعالیت بدنی و پیامدهای کم تحرکی
۴- برخی موانع فرهنگی اجتماعی بانوان در ورزش همگانی
۵- ناچیز بودن سهم ورزش در سبد خانوارها
۶- فقدان انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی
۷- تغییر جهت گیری جامعه و نداشتن فعالیت بدنی کافی در گروه های سنی میان سال و سالمندان

فرصت ها
۱- رویکرد مثبت مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و بزرگان دین به امر ورزش
۲- رویکرد مثبت قانون اساسی کشور مبنی بر ضرورت تقویت ورزش رایگان و در دسترس
۳- وجود برخی قوانین حمایتی و ظرفیت ساز به ویژه قانون برنامه ششم توسعه کشور
۴- توجه به فرهنگ وقف در جامعه اسلامی
۵- توجه دستگاه های اجرایی مختلف به موضوع ورزش در سال های اخیر

ورزش قهرمانی و حرفه ای

نقاط ضعف
۱- فقدان برنامه راهبردی جامع برای پرورش قهرمانان مستعد از سنین پایه
۲- فقدان نظام ملی مسابقات و ورزش رقابتی
۳- ناکافی بودن اعتبارات ورزش قهرمانی
۴- عدم استقلال مالی و اقتصادی فدراسیون های ورزشی و وابستگی به دولت
۵- حضور کمرنگ بخش خصوصی در ورزش قهرمانی
۶- ضعف نظام تربیت مربیان حرفه ای
۷- فقدان نظام حقوقی و اقتصادی لازم در ورزش قهرمانی و حرفه ای
۸- عدم حمایت کافی از تولید تجهیزات ورزشی باکیفیت در کشور
۹- فقدان سازمان های غیردولتی، صنفی و حرفه ای موثر در ورزش
۱۰- سهم ناچیز ورزش در تولید ناخالص داخلی

نقاط قوت
۱-جذابیت و اقبال عمومی ورزش قهرمانی و حرفه ای به عنوان یک مولفه اثرگذار اجتماعی فرهنگی
۲-وجود سرمایه انسانی متخصص در امر مدیریت ورزش
۳-وجود زیرساخت های ورزشی
۴-وجود ساختارهای مدیریتی کارآمد در حوزه ورزش قهرمانی و حرفه ای
۵-وجود استعدادهای ورزشی نخبه در سراسر کشور در بسیاری از رشته های ورزشی
۶- وجود مربیان خبره و علاقه مند به پیشرفت
۷-تدوین ضوابط و شاخص های ورزش حرفه ای در هفت رشته ورزشی

تهدیدها
۱- توسعه معکوس و جذب نخبگان ورزشی توسط سایر کشورها
۲- نبود شرایط و بسترهای لازم برای مشارکت نظام مند بخش خصوصی در فرآیند توسعه
۳- تعدد مراکز سیاست گذار و تصمیم گیر در ورزش کشور و فقدان هماهنگی و تعامل لازم میان آنها
۴- به روز نبودن قوانین فعلی برای پاسخ به نیازهای جدید کشور
۵- فقدان حمایت لازم از بخش خصوصی برای ساخت و تولید تجهیزات ورزشی استاندارد و با کیفیت

فرصت ها
۱- توسعه رسانه های دیداری، شنیدان، نوشتاری و مجازی
۲- توجه و رویکرد مثبت مسئولان نسبت به ضرورت توسعه ورزش قهرمانی
۳- جوان بودن جمعیت کشور و وجود استعدادهای فراوان ورزشی
۴- جذابیت های اقتصادی حوزه ورزش برای سرمایه گذاری بخش خصوصی

ورزش بانوان

نقاط ضعف
۱- محدودیت های ساختاری و مدیریتی و عدم توجه به حضور بانوان در شاکله های  تصمیم گیری و تصمیم سازی
۲- محدودیت های مالی و امکاناتی ویژه ورزش بانوان
۳- برخی چالش های فرهنگی و اجتماعی در مشارکت منظم بانوان در ورزش همگانی و قهرمانی
۴- فراهم نبودن بسترهای حضور بانوان محجبه ایرانی در رقابت های بین المللی برخی رشته ها
۵- کمبود فضاهای سرپوشیده و روباز خاص بانوان

نقاط قوت
1- وجود ساختار مدیریتی مستقل در وزارت ورزش
۲- موفقیت زنان مسلمان ایرانی در میادین بین المللی و تقویت نقش الگویی آنها در جامعه
۳- ظرفیت بالای مدال آوری در میادین بین المللی
۴- امکان فعالیت بانوان با پوشش اسلامی در میادین بین المللی برخی رشته ها
۵- وجود پست های اختصاصی بانوان در تشکیلات سازمان وزارت ورزش

تهدیدها
۱- نبود الزامات قانونی کافی و موثر در حمایت از جامعه ورزش بانوان
۲- کافی نبودن فرصت های مدیریتی برای زنان
۳- برخی چالش های فرهنگی و اجتماعی موجود درباره اشتغال و فعالیت زنان

فرصت ها
۱- تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور محترم مبنی بر اهمیت و ضرورت پرداخت زنان به ورزش
۲- وجود معاونت امور زنان ریاست جمهوری
۳- افزایش جمعیت دانشجویان زن به ویژه در سطح تحصیلات تکمیلی در سال های اخیر
۴- افزایش روزافزون آگاهی و دانش زنان جامعه
۵- افتخارآفرینی زنان در عرصه های مختلف اجتماعی

کد مطلب 4056348
زینب حاجی حسینی

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