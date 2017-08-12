افزایش ابر و رگبار پراکنده باران در استان بوشهر

نادر شفیع‌خدایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همانطور که انتظار می‌رفت طی ۲۴ ساعت گذشته ضمن بالا بودن گرما و رطوبت هوا، بر مقدار ابر نیز در آسمان استان افزوده شد.

وی افزود: بررسی نقشه‌های پیش یابی جوی نشان می‌دهد این وضعیت به تناوب تا اواخر هفته جاری ادامه داشته باشد و طی ساعاتی از شبانه روز خصوصاً در بعد از ظهر تا شب، ضمن افزایش پوشش ابر، وقوع ناپایداری جوی دور از انتظار نیست.

شفیع‌خدایی اضافه کرد: پیش‌بینی می‌شود این سیستم ناپایدار جوی از روز دوشنبه در سطح استان به‌ویژه مناطق مرتفع شرقی، تقویت شده و وقوع رعد و برق، رگبار پراکنده باران و در برخی نقاط تند باد لحظه‌ای دور از انتظار نخواهد بود.

وی ادامه داد: برای امروز آسمان استان بوشهر کمی تا نیمه ابری همراه با غبار محلی و در برخی نقاط مه صبحگاهی، گاهی افزایش ابر و در ارتفاعات استان با احتمال وقوع ناپایداری جوی پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت باد متغیر، گاهی شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ کیلومتر در ساعت و طی ساعات بعد از ظهر تا ۳۶ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج ۳۰ تا ۹۰ سانتیمتر خواهد بود.

وی گفت: فردا زمان مد اول دریا ساعت چهار دقیقه بامداد، جزر اول ساعت پنج و ۲۵ دقیقه، مد دوم ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه و جزر دوم در ساعت ۱۸ و ۱۱ دقیقه خواهد بود.