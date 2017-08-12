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۲۱ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳

سرمربی تیم فوتسال آتلیه طهران قم:

هدف تیم آتلیه طهران قم حضور در جمع ۵ تیم برتر جدول لیگ برتر است

هدف تیم آتلیه طهران قم حضور در جمع ۵ تیم برتر جدول لیگ برتر است

قم - سرمربی تیم فوتسال آتلیه طهران قم گفت: هدف این تیم حضور در جمع ۵ تیم برتر جدول لیگ برتر است و اگر از نظر مالی تحت فشار نباشیم مطمئن هستم به این هدف می‌رسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید غیاثی شامگاه جمعه پس از پیروزی تیمش در دربی تیم‌های قمی حاضر در لیگ برتر فوتسال اظهار داشت: پیش از هر چیز باید به هر ۲ تیم تبریک بگویم زیرا بازی خوب و با کیفیتی انجام دادند بدون اینکه حاشیه‌ای در این بازی ایجاد شود و تنشی وجود نداشت و به فوتسال قم به واسطه این ظرفیت بالا و حضور ۲ تیم در بالاترین سطح فوتسال ایران تبریک می‌گویم.

وی افزود: هر ۲ تیم از نظر فنی و تاکتیکی بازی خوبی ارائه دادند و فکر می‌کنم تماشاگران قمی از دیدن این بازی لذت برده باشند که البته بازیکنان تیم آتلیه طهران از فرصت‌های خود بهتر بهره بردند. ما آنالیز خوبی از بازی داشتیم و این به ما کمک زیادی کرد.

سرمربی تیم فوتسال آتلیه طهران قم گفت: اغلب بازیکنان تیم حریف ما، شاگرد من بوده‌اند و مدت‌ها در کنار ما تمرین کرده‌اند و شناخت خوبی از آن‌ها داشتیم و تیم هیئت فوتبال قم نیز با دیدی منصفانه بسیار خوب بازی کرد و حتی ممکن بود بتواند از این بازی امتیاز بگیرد.

غیاثی بیان داشت: امیدوارم تیم هیئت فوتبال قم در آینده بهتر ظاهر شود و امتیازات لازم را جمع آوری کند تا این ۲ سهمیه برای فوتسال قم در لیگ برتر کشور حفظ شود و اطمینان دارم که تیم هیئت فوتبال قم توانایی این موفقیت را دارد.

وی عنوان کرد: ما در ۲ یا ۳ بازی اول از نظر بدنی مشکلاتی داشتیم و با زحماتی که حسین گنجیان مربی بزرگ و بادانش فوتبال و فوتسال قم در موضوع بدنسازی متحمل شده است تیم ما شرایط خوبی از نظر بدنی پیدا کرده و مشکلات بدنی در حال رفع است.

سرمربی تیم فوتسال آتلیه طهران قم تصریح کرد: ما از دوره بدنسازی خارج شده‌ایم و تیم ما از نظر بدنی و تاکتیکی از این پس بهتر ظاهر خواهد شد و اطمینان داشته باشید همان طور که قول داده‌ام ما یکی از تیم‌های خوب و بالاتی جدول خواهیم بود.

غیاثی افزود: لیگ بسیار نزدیک است و نمی‌توان در مورد آینده پیش بینی خاصی داشت و شما می‌بینید تیم گیتی پسند با آن نفرات در زمین خودش در مقطعی از بازی از تیم شهرداری ساوه عقب می‌افتد و این نشان می‌دهد همه چیز نزدیک به هم است اما امیدواریم بتوانیم در جمع ۵ تیم اول لیگ قرار بگیریم. اگر از نظر مالی تحت فشار نباشیم مطمئن هستم به این هدف می‌رسیم.

کد مطلب 4056392

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