هدف تیم آتلیه طهران قم حضور در جمع ۵ تیم برتر جدول لیگ برتر است

به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید غیاثی شامگاه جمعه پس از پیروزی تیمش در دربی تیم‌های قمی حاضر در لیگ برتر فوتسال اظهار داشت: پیش از هر چیز باید به هر ۲ تیم تبریک بگویم زیرا بازی خوب و با کیفیتی انجام دادند بدون اینکه حاشیه‌ای در این بازی ایجاد شود و تنشی وجود نداشت و به فوتسال قم به واسطه این ظرفیت بالا و حضور ۲ تیم در بالاترین سطح فوتسال ایران تبریک می‌گویم.

وی افزود: هر ۲ تیم از نظر فنی و تاکتیکی بازی خوبی ارائه دادند و فکر می‌کنم تماشاگران قمی از دیدن این بازی لذت برده باشند که البته بازیکنان تیم آتلیه طهران از فرصت‌های خود بهتر بهره بردند. ما آنالیز خوبی از بازی داشتیم و این به ما کمک زیادی کرد.

سرمربی تیم فوتسال آتلیه طهران قم گفت: اغلب بازیکنان تیم حریف ما، شاگرد من بوده‌اند و مدت‌ها در کنار ما تمرین کرده‌اند و شناخت خوبی از آن‌ها داشتیم و تیم هیئت فوتبال قم نیز با دیدی منصفانه بسیار خوب بازی کرد و حتی ممکن بود بتواند از این بازی امتیاز بگیرد.

غیاثی بیان داشت: امیدوارم تیم هیئت فوتبال قم در آینده بهتر ظاهر شود و امتیازات لازم را جمع آوری کند تا این ۲ سهمیه برای فوتسال قم در لیگ برتر کشور حفظ شود و اطمینان دارم که تیم هیئت فوتبال قم توانایی این موفقیت را دارد.

وی عنوان کرد: ما در ۲ یا ۳ بازی اول از نظر بدنی مشکلاتی داشتیم و با زحماتی که حسین گنجیان مربی بزرگ و بادانش فوتبال و فوتسال قم در موضوع بدنسازی متحمل شده است تیم ما شرایط خوبی از نظر بدنی پیدا کرده و مشکلات بدنی در حال رفع است.

سرمربی تیم فوتسال آتلیه طهران قم تصریح کرد: ما از دوره بدنسازی خارج شده‌ایم و تیم ما از نظر بدنی و تاکتیکی از این پس بهتر ظاهر خواهد شد و اطمینان داشته باشید همان طور که قول داده‌ام ما یکی از تیم‌های خوب و بالاتی جدول خواهیم بود.

غیاثی افزود: لیگ بسیار نزدیک است و نمی‌توان در مورد آینده پیش بینی خاصی داشت و شما می‌بینید تیم گیتی پسند با آن نفرات در زمین خودش در مقطعی از بازی از تیم شهرداری ساوه عقب می‌افتد و این نشان می‌دهد همه چیز نزدیک به هم است اما امیدواریم بتوانیم در جمع ۵ تیم اول لیگ قرار بگیریم. اگر از نظر مالی تحت فشار نباشیم مطمئن هستم به این هدف می‌رسیم.