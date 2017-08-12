«تجربه مشترک» نقاشی و حجم به نمایش در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه ای از آثار نقاشی و حجم رویا دهقان و مرتضی دهقان با عنوان «تجربه مشترک» ۲۰ مرداد در نگارخانه آتشزاد در معرض دید علاقمندان قرار گرفت و این نمایشگاه تا ۲۹ مرداد به کار خود ادامه می دهد.

رویا دهقان درباره تجربیات خود در حیطه نقاشی با آبرنگ گفت: بارها از خود پرسیده ام آیا آبرنگ می تواند هیجان زندگی ام را کنترل کند و آن را تحت سلطه خود در آورد؟ اگرچه هنوز نتوانسته ام پاسخی برایش پیدا کنم، اما در حال حاضر می توانم بگویم آبرنگ به خودی خود، هیجان آور است؛ چرا که گردش روزگار را راسخانه گوشزد می کند.

وی ادامه داد: گردش روزگار تحت تسلط من نیست، همان طور که گردش و چرخش رنگ بر سر قلم موی آبرنگ به میل من نیست؛ چرا که هدایت کننده، امواجی ازتلائلو رنگ است پس گرچه توانسته هیجان انگیز باشد، اما صادقانه بگویم که چالش را نیز در من تقویت کرده و حس نگرشی عظیم در من به عنوان نقاشی روان، ایجاد کرده است.

این نقاش در پایان بیان کرد: ساختاری که آبرنگ دارد، بیان کننده ایهام هایی از ادبیات هنر و معماری است و پشت آن ایهام، بیانی خالصانه از نقاشی صادقانه کودکان در پی رعایت نکردن مرزهای خطوط است.

نگارخانه آتشزاد در خیابان عباسپور (توانیر) شمالی، بعد از پل همت، نرسیده به میدان ونک، نبش کوچه هومان، پلاک ۲۳ واقع است.