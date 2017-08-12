کشف ۳۰ قلم داروی غیر مجاز از عطاری های خرمشهر

فرشید بهشتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی بازدیدهای دوره ای واحد امور دارویی و مرکز بهداشت شهرستان خرمشهر از عطاری های سطح شهر، در حدود دو کارتن که شامل ۳۰ قلم انواع داروهای غیر مجاز و بدون مجوز سازمان غذا و دارو، دارو های لاغری و چاقی، پودرهای مکمل و نیز داروهای دست ساز و ترکیبی غیر مجاز بود، کشف شد.

وی، شمار بازدید های بهداشت محیط خرمشهر از اول امسال تا کنون را دو هزارو ۹۱۳ مورد اعلام کرد و گفت: طی بازدید کارشناسان بهداشت محیط خرمشهر از رستوران ها و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی درحدود ۲۲۵ کیلوگرم مواد غذای مصرف گذشته کشف و معدوم شد.

بهشتی، همچنین از ۶۳ مورد اخطار و تذکر و معرفی برخی از این موارد به مراجع قضایی خبر داد.

مدیر شبکه بهداشت در پایان از مردم خواست تا هرگونه مواد غذایی دارویی و سایر موارد مورد نیاز خود را تنها از مکان های دارای مجوز و معتبر تهیه کنند.