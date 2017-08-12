به گزارش خبرنگار مهر، پنل های سمینار ۳روزۀ «جامعه شناسی حجاب و بدحجابی» با همکاری پژوهشکدۀ باقرالعلوم(ع) با مشارکت مرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه علمیه و جبهۀ فرهنگی حجاب و عفاف برگزار می شود.

این سمینار که دبیر علمی آن حجت الاسلام علی جعفری است از فردا آغاز می شود. برنامه پنل های این سمینار در ادامه می آید؛

روز اوّل:یکشنبه ۹۶/۵/۲۲

پنل اول (۱۶:۳۰-۱۴:۳۰): اقتصاد حجاب و بدحجابی

صدق آمیز(دبیر پنل):

ضرورت حفظ اقتصاد بنگاه های خصوصی فعال در حوزه عفاف و حجاب

رمضانی:

ابعاد اقتصادی حجاب و بدحجابی

مهندس ذاکری

پنل دوم(۱۹-۱۷): اقتصاد حجاب و بدحجابی

پیغامی(دبیر پنل):

در امدی بر گستره موضوعات در اقتصاد حجاب و بدحجابی

کشاورز

قبادی

روز دوم: دوشنبه ۹۶/۵/۲۳

۹:۴۵-۹ سخنرانی دکتر حسین کچویان ️

پنل اوّل(۱۱:۱۵-۹:۴۵): جامعه شناسی فرهنگی بدحجابی در ایران

کرمی(دبیر پنل):

گفتمانی شدن حجاب پیامدها و الزامات

جوادی یگانه

کوثری:

حجاب و دوراهی های جمهوری اسلامی ایران

پنل دوم(۱۲:۴۵-۱۱:۱۵) جامعه شناسی فرهنگی بدحجابی در ایران

بدره(دبیر پنل):

گشتالت جنسیتی _جنسی ایران و مساله حجاب

سهیلا صادقی:

تحلیلی جامعه شناختی از حجاب گرایی تا حجاب گریزی

علیرضاقائمی نیک:

عصرتصویر بی حجابی و بی حجابی اجباری در ایران: گزارشی از برخی تحقیقات اجتماعی



پنل سوم(۱۷:۳۰-۱۶):جامعه شناسی بدن و بدحجابی

ابراهیم فیاض:

پدیدارشناسی بدحجابی ایرانی

اخلاصی:

فرهنگ مصرفی و بدن های سکولار

پنل چهارم(۱۹:۳۰-۱۷:۳۰): مباحثات حوزه جرم انگاری بدحجابی

جاوید(دبیر پنل):

بدحجابی با تاکید بر حقوق شهروندی در ایران

شایگان:

حدود و ضوابط قانونی عفاف و حجاب

جلیل محبی:

جرم انگاری حجاب تن و حجاب سر، افساد و فساد

وحیدیامین پور:

اثر تحول درک هویتی زنان بر پدیدار جرم



روز سوم: سه شنبه ۹۶/۵/۲۴

پنل اوّل(۱۳-۱۱): پیشنهادهای سیاستی در مدیریّت حجاب و بدحجابی

علم الهدی(دبیرپنل): سیاستگذاری تربیتی ارتباط عفیفانه در دانشگاه

غلامی:

مساله "تشتت در مساله شناسی بدحجابی در ایران"

قیدرلو:

بررسی الگوی سیاستگذاری در حوزه پوشش اجتماعی بانوان متردد در محیطهای عمومی و سیاستهای پیشنهادی

علی جعفری:

آسیب شناسی فرایندهای انتظامی کنترل مظاهر بدحجابی در ایران: پیشنهادی یک بسته سیاستی و اجرایی بهسازانه

پنل دوم(۱۶-۱۴): مطالعات انتقادی تجارب سیاستی-اجرایی جمهوری اسلامی

اردبیلی:

نگاهی تحلیلی _انتقادی به برخی از طرح های حجاب و عفاف

اصفهانی:

پیامدهای مبارزه با بدحجابی برای زنان چادری

رمضانی:

بررسی شرایط ادراکی و اجتماعی بازگشت به حجاب در دختران بدحجاب ایرانی

پنل سوم(۱۸-۱۶):گفتمانهای فرهنگی مواجهه با بدحجابی

امامی(دبیر پنل):

پارادایم های فرهنگی مساله مندی و سیاست گذاری حجاب و پوشش در جمهوری اسلامی: تلاشی برای کارآمدی

سیدعلی کشفی:

ربط فرهنگ و قدرت؛ ریشه یابی گونه های مختلف سیاستگذاری حجاب در ایران پس از انقلاب

لطفی:

"گونه‌شناسی ذهنیت‌های خط‌مشی‌گذاران و مجریان درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران"

پنل چهارم(۲۰-۱۸): تطورات سیاستی مواجهه با بدحجابی

کلهر(مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس):

تحول سیاست حجاب از سیاست و سالم سازی محیط با سیاست آگاهی بخشی و کنترل عواطف

پاک سرشت: ارزیابی نظریه تغییر در سیاستهای حجاب و بدحجابی

اشتریان(استاد سیاستگذاری فرهنگی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران و دبیر کمسیون اجتماعی هیات دولت)