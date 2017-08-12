به گزارش خبرنگار مهر، حسن فخرایی صبح شنبه در حاشیه این طرح اظهار داشت: با توجه به بازدیدهای بازرسین بهداشت محیط و حرفه‌ای از سطح عرضه، بیش از ۸۸ کیلوگرم نمک‌های خوراکی با مارک‌های تجاری به لحاظ تخلفات بهداشتی و نیز بالا بودن ناخالصی‌ها، غیرقابل‌مصرف تشخیص که همگی جمع‌آوری و معدوم شد.

وی تصریح کرد: با توجه به ارتقای سطح سلامت در جامعه مدرن امروزی و تغییر شیوه تغذیه‌ای دسترسی به مواد غذایی سالم و بهداشتی ضروری است.

فخرایی اظهار کرد: با توجه به مصرف نمک‌های خوراکی در آماده‌سازی غذاهای عرضه‌شده در رستوران‌ها، غذا فروشی‌ها و منازل و اهمیت و نقش تغذیه‌ای در رژیم غذایی، می‌بایست که به‌طور ویژه کیفیت و فرآیند مصرف آن کنترل و نظارت شود.

وی بیان داشت: بازرسین بهداشت محیط به‌طور مستمر مراکز عرضه‌کننده مواد غذایی را نظارت و اقلام مواد غذایی به‌ویژه نمک‌های خوراکی را بازبینی و در صورت مشاهده تخلف، محصولات فاقد مشخصه بهداشتی را جمع‌آوری و امحاء می‌کنند و با متخلفین طبق قانون ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی برخورد جدی خواهد شد.

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: سامانه تلفنی ۱۹۰ برای شکایات و اعلام مشکلات بهداشتی شهروندان به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگو هستند.