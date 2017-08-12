به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری استارآنلاین مالزی، «مصطفی محمد» وزیر تجارت بین الملل و صنعت مالزی گفت: انتظار می رود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آسه آن، اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا، در سال ۲۰۱۷ میلادی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برسد؛ این در حالی است که رقم فعلی آن ۹۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ثبت شده است.

وی گفت: روند افزایشی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به نفع شرکت های مالزیایی در حوزه تجارت و سرمایه گذاری، انتقال فناوری و اشتغال زایی است.

«مصطفی» تصریح کرد؛ بهبود تدریجی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان بوجود آمده و آسه آن با بیش از ۶۳۰ میلیون جمعیت فرصت مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی دارد.

وی گفت: مجموع حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ۵ سال اخیر در آسه آن به ۵۶۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است و بزرگ ترین سرمایه گذاران آسه آن از اتحادیه اروپا، ژاپن و آمریکا هستند.

وزیر تجارت بین الملل و صنعت مالزی خاطر نشان کرد؛ حجم سرمایه گذاری کشورهای عضو آسه آن در داخل این بلوک در سال ۲۰۱۶ میلادی ۲۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بود که در مقایسه با سال قبل از آن ۱۲.۲ درصد افزایش نشان می دهد.

«مصطفی محمد» در پایان گفت: در راستای دستیابی به اهداف عالی «توسعه همکاری اقتصادی جامع منطقه ای» آسه آن، ۲۲ سرفصل تعیین شده و تا کنون فقط به ۲ سر فصل رسیده ایم و باید تا پایان امسال به این اهداف دست پیدا کنیم و اگر این موضوع تحقق پیدا نکند در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ میلادی به این مهم نائل خواهیم شد.